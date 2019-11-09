花東遊車票難買 台鐵：開放三個月前預售10班次團體票
2019-11-09 11:01
聯合報 記者董俞佳
／台北即時報導
中央政府輔導補助過內觀光，不過，花東地區火車票難買，團客要前往不容易。台鐵指出，11月12日起將擇定10班次團體列車，開放提前三個月預售團體票，可到台鐵局訂票網址上預訂。
觀光局持續推動國內旅遊補助，不過，東部地區觀光業者反映，想來東部的團客很多卻來不了，因為火車票非常難訂。日前立委蕭美琴在立法院質詢時，呼籲必須改善這個問題。
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原本僅開放兩個月前購買的台鐵團體列車及團體票，台鐵選定10列次放寬提早三個月前預購團體票，其中自強號團體票預購座位比率也將從兩成提高為五成。
台鐵表示，車次分別為台北往返花蓮212次、241次自強號，71次、72次、73次、74次莒光號；台北往返台東410次、439次自強號，81次、82次莒光號。其中自強號團體票發售額度為總座位數50%、莒光號發售額度為總座位數100%，便利團體旅客提早規畫旅遊行程。
台鐵局團體訂票網頁網址如下：https://tip.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip002/tip211/query/group 「團體三個月預售」專區。
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