北迴電車線被扯斷 今晚9點前台東往返台北各列車均誤點

2019-11-09 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



台鐵太魯閣自強號昨天深夜23時51分通過和平站時，發生集電弓斷落纏繞電車線，再扯斷電車線意外，台鐵工程雖漏夜搶修，但最快也要今天晚上9點以後，才能全線搶修完成，由次台鐵各列車行經和平段事故點前後兩端都須將柴電機車牽引，致使今天往返台東、台北，除區間車不受影響外，各級對號列車恐延誤至少20分鐘以上。

台鐵表示，256次樹林開往花蓮的太魯閣號昨深夜經過和平站時，發生集電弓斷落，斷落的集電弓纏繞電車線，繼而將電車線扯斷，以致有30多組懸臂組、平衡錘一組、終端兩組及接觸線集主吊線各約800公尺、吊掛線約80條等受損。

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台鐵工程人員雖漏夜搶修，最快也要今晚9點後才能搶修完成，導致北迴鐵路北上及下行各級列車，必須在和平及漢本改柴電機車牽引，以致北迴各級列車行車時間都延誤20分鐘以上。

台鐵台東車站表示，目前僅台東往返花蓮的區間車，因只行駛到花蓮車站，不會經過和平車站，行車時間完全不受影響，其他包括台北往台東，台東開往台北的莒光號、復興號及自強號等列車，都須在宜蘭縣的漢本車站及花蓮縣的和平車站，臨時改以柴電機車牽引，預估各列車延誤時間至於20分鐘。