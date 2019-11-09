末班車出事…台鐵初步判斷三腳架垂倒 被太魯閣號撞上

2019-11-09 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



台鐵太魯閣自強號昨天深夜通過花蓮和平站時，集電弓斷落纏繞電車線，致東正線的電車線、集電弓斷落，還砸損擋風玻璃、部分車廂玻璃，車廂上方也被磨損。

台鐵事故，初步判斷為三腳架垂倒，太魯閣撞上。圖／台鐵提供 分享 facebook

根據台鐵司機員回想口述以及影片初步判斷，當時有一個電車線三腳架垂倒，列車經過，三腳架撞到擋風玻璃。之後集電弓接地斷電，導致列車停駛，影響至今。但確切原因，台鐵運安處仍在確認中。不過，台鐵平常都有電力維修車檢查，這次卻沒檢查到，台鐵表示，通常等末班車過後，才進行檢查。

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昨台鐵事發後成立一級應變小組，台鐵表示，西正線上午9時16分已經恢復通車，至於東正線原預計晚上21時才通車，台鐵加派人手希望提早恢復。

台鐵運務處指出，司機員初步報告指出，和平站進站的時候，看到三腳架垂下來，然後列車就撞上去了，所以駕駛艙的擋風玻璃被打破，接著高壓接地也斷電，車子就停下來。從影帶判斷，也有看到一些光點，然後有東西打向駕駛艙，接著就看到火花，跟司機員的敘述接近。

台鐵表示，三腳架用於固定電車線跟懸臂，上面掛著電車線、接觸線等，多班列車行駛通過、持續震動等，都可能導致三腳架垂下來。運務處表示，平常都有電力維修車於晚上做檢修，昨天事故車是末班車，通常要等末班車過後到凌晨發車前的時間檢查，可能因為這樣沒檢查到。

此次駕駛艙玻璃被擊中，幸未傷到駕駛員，運務處表示，駕駛艙都是雙層強化玻璃，一般打到後只會裂掉，不會完全碎掉。

台鐵表示，由於電車線是靜態懸掛，集電弓掛在車上動態行駛，目前已經加強檢修。前一陣子還有歐洲原廠派人到富岡基地教台鐵保養，各站最近也都在加強保養集電弓。

列車損壞是否造成後續運行，運務處表示，車子使用量吃緊，將盡快修復，最快一個禮拜就可以修好。運務處表示，已經清點好損壞配件，有兩套集電弓打壞，台北站有一套，富岡站也有一套，擋風玻璃部分，台鐵倉庫還有8片，車廂的安全玻璃料件也都還足夠，等調查證據確認後，就可以檢修。

運務處表示，也請花蓮、七堵、台北等最近有經過那個區間的列車，加強所有集電弓檢修，今天開始會全面檢查，看是不是有刮傷。