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國中生不愛用肥皂洗手 小心諾羅病毒易群聚

2019-11-09 11:17中央社 台北9日電

國健署調查發現，雖然大部分國中學生上完廁所都會洗手，但每次會用肥皂者僅12.2%。疾管署副署長羅一鈞說，近期是諾羅病毒好發時期，用肥皂洗手是防範關鍵。

疾管署副署長羅一鈞表示，預防諾羅病毒，用肥皂洗手是防範關鍵。 圖／聯合報系資料照...
疾管署副署長羅一鈞表示，預防諾羅病毒，用肥皂洗手是防範關鍵。 圖／聯合報系資料照片
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衛生福利部國民健康署近期公布民國107年國中學生健康行為調查報告，調查5703名學生，結果發現，在衛生及生活習慣方面，僅24.1%學生在每次吃東西前會洗手；雖然大部分學生（91.6%）每次上廁所後會洗手，但每次洗手都會用肥皂者僅占12.2%。

研究結論認為，國中學生洗手的衛生習慣仍有待加強。

洗手是防範多種傳染病的根本，疾病管制署副署長羅一鈞接受中央社記者採訪時表示，腸病毒、流感、病毒性腸胃炎都可能因不潔的雙手碰觸食物、物品導致疫情擴散。

根據疾管署監測資料，上週（10月27日至11月2日）全國門急診腹瀉就診為12萬6558人次，略高於2017及2018年同期，為近3年同期新高，近4週腹瀉就診人次呈現上下波動趨勢。

羅一鈞說，全國近4週共接獲55起腹瀉群聚通報，高於2018年同期，其中36起為校園群聚；55起腹瀉群聚檢出病原以諾羅病毒為主。

諾羅病毒具多種型別，任何年齡層都可能經由吃到被污染的食物或飲水、手部接觸受污染的物品再碰觸自己的口鼻或眼睛黏膜、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染。

通常感染後1至3天出現水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形，症狀可持續1至10天。

羅一鈞表示，諾羅病毒很容易導致群眾傳播，如果一人生病，可能全班3分之1學生都會「中獎」。呼籲學生，如廁後、吃東西前都應該要澈底用肥皂洗手，遵循濕搓沖捧擦，且洗手要超過20秒，不能僅用酒精乾洗手，對病毒無效。

羅一鈞也表示，秋冬是民眾愛吃火鍋、燒烤的時節，要格外注意食品衛生，生熟食分開處理，避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食貝類水產品。

若有疑似症狀（尤其是食品從業人員），應在家休息，到症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作，如需外出應配戴口罩，避免傳染他人。

諾羅病毒國中生

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