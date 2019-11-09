影／太魯閣號遭斷落電纜擊中 旅客驚呼命大

2019-11-09 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



台鐵256次太魯閣號列車，昨天深夜南下行經花蓮和平站時，突被斷落的電車線砸中車頭。圖／民眾提供 分享 facebook

台鐵256次太魯閣號，昨天深夜23時51分南下行經花蓮和平站時，被斷落的電車線砸中車頭，車頭嚴重受損、擋風玻璃碎裂；當時人在車上的徐姓乘客說，聽到很大的撞擊聲，還以為是被落石砸中，後來聽列車長說才知道是電車線脫落導致事故，他驚呼真是命大，還好駕駛沒事，否則車上乘客大概也是凶多吉少。

台鐵表示，因為集電弓斷落纏繞電車線，導致電車線斷落，經統計有30多組懸臂組、平衡錘一組、終端兩組受損；256次太魯閣自強號兩組集電弓受損，西主正線電車線200公尺損壞，東主正線電車線有1000公尺損壞，西正線已在今天上午9時16分搶通完成測試，採單線雙向行車，東正線預估晚間9時修復。運安會已啟動調查，釐清原因。

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徐姓乘客昨晚從台北搭車回花蓮，列車行經和平火車站時，聽到很大的撞擊聲，好像是被落石打到，非常大聲，後來列車滑行進入月台後，停下來，車門打開，大家魚貫走到月台上，沒有人受傷；聽列車長說，是電車線脫落導致事故。

他表示，後來台鐵從花蓮調度一輛柴油自強號到和平站接駁，大約今天清晨1時從和平站出發，1時45分到花蓮，比原定時間晚了一個半小時。