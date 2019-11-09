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搶修電車線 東部漢本-和平9時16分恢復單線通車

2019-11-09 09:39聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

台鐵太魯閣自強號昨天深夜23時51分通過和平站時，集電弓斷落纏繞電車線，導致電車線斷落，台鐵午夜過後成立一級應變小組。台鐵剛剛表示，西正線上午9時16分已經恢復通車。至於東正線原預計晚上9時才通車，台鐵緊急調派人員、包商緊急恢復中，希望提早恢復通車。

至於今天事故原因，由台鐵運安處啟動調查中。台鐵電務處表示，這種狀況有時候是電車線的問題，有時候是集電弓的問題，因為集電弓要接觸到電車線才能功能正常，已經調出車上錄影進行判讀。

256次樹林開往花蓮的太魯閣號昨深夜經過和平站時，集電弓斷落，有30多組懸臂組、平衡錘一組、終端兩組受損；接觸線集主吊線各約800公尺、吊掛線約80條、區分絕緣器2組、跳線10條，和平站內東主、西主正線電車線斷落。運安處已啟動調查事故原因。

台鐵表示，西正線今天上午9時16分恢復通車，東正線原本預計晚間9時可修復，但是，這個時間點實在太晚，所以目前持續調花蓮電力段、宜蘭電力段人員、找包商緊急修復，所以可能恢復時間會提早。

東部列車大延誤，台鐵目前緊急調派人員、包商緊急恢復中，希望提早恢復通車。圖／台鐵...
東部列車大延誤，台鐵目前緊急調派人員、包商緊急恢復中，希望提早恢復通車。圖／台鐵提供
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台鐵事故修復

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