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吳德榮：穩定天氣到下周三 北台灣周四變天

2019-11-09 08:26聯合報 記者雷光涵／即時報導

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今起至下周三東北季風偏弱、水氣少，各地晴朗穩定、為秋高氣爽的天氣。不過各地早晚偏涼，溫差超過10度以上。

中央氣象局說，今天轉為乾冷的天氣型態，各地大多是多雲到晴的天氣。本報資料照片
中央氣象局說，今天轉為乾冷的天氣型態，各地大多是多雲到晴的天氣。本報資料照片
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截止今晨8時，平地最低溫出現在新北雙溪15.1度、南投縣中寮15.3度、新北深坑也只有15.6度。吳德榮指出，最新（8日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天東北季風漸減弱，挾帶的水氣減少，迎風面天氣好轉；北台灣及花東轉為多雲時晴，白天舒適，中南部仍為晴時多雲，白天微熱；各地早晚偏涼，日夜溫差大。預估各地氣溫：北部17至26度、中部17至30度、南部18至31度、東部17至27度。

他說，這樣秋高氣爽的天氣將持續到下周三。北台灣白天舒適，中南部白天微熱。但由於各地白天有陽光短波加熱、微熱舒適，夜間又有地表長波輻射冷卻、帶來較低的氣溫，日夜溫差超過10度以上，容易感冒。

不過北台灣下周四會變天。吳德榮表示，下周四（14日）鋒面快速掠過、東北季風南下，北台灣天氣轉變，氣溫明顯下降、有局部短暫雨；其他地區影響較小。下周五（15日）仍受東北季風影響，迎風面有局部雨，背風面為晴時多雲的天氣。

颱風動態方面，哈隆在日本的東方遠海，已經減弱為輕颱，即將變性為溫帶氣旋。中颱「娜克莉」在南海偏西進行，預計周日、下周一（10、11日）侵襲越南中部；有相關行程，應注意其動態。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，由於菲律賓東方的熱帶海域海洋熱含量高，下周仍有擾動生成的跡象。因大氣型態已不利於其靠近東亞大陸，直接侵襲台灣的機率低，但終究有很高機率發展成颱風，應該持續觀察其變化。

中央氣象局說，今天轉為乾冷的天氣型態，各地大多是多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨；氣溫方面，因為雲量偏少，易有輻射冷卻效應發生，清晨、深夜各地低溫約16至21度，明顯偏涼，外出別忘了多加件衣。，白天北部及東半部地區高溫約24至27度，中南部地區高溫30度左右，中南部地區日夜溫差偏大。

吳德榮新北颱風

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