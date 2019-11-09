太魯閣號集電弓斷扯電車線 今東部幹線將延誤

2019-11-09 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／即時報導



昨天深夜23時51分台鐵太魯閣自強號通過和平站時，集電弓斷落纏繞電車線，導致電車線斷落，台鐵午夜過後成立一級應變小組，預估西正線上午9時、東正線晚間9時可修復。台鐵說，今天行經該區間的列車，採以柴電機車牽引，會延誤20分鐘，深致歉意。

昨天深夜23時51分台鐵太魯閣自強號通過和平站時，集電弓斷落纏繞電車線，導致電車線斷落。示意圖，非當事車輛。本報資料照片 分享 facebook

台鐵表示，256次樹林開往花蓮的太魯閣號昨深夜經過和平站時，集電弓斷落，有30多組懸臂組、平衡錘一組、終端兩組受損；接觸線集主吊線各約800公尺、吊掛線約80條、區分絕緣器2組、跳線10條，和平站內東主、西主正線電車線斷落。運安處已啟動調查事故原因。

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事故發生後，台鐵的花蓮站備一組DMU(9輛)至和平站擔任256次旅客接駁列車，於凌晨1時45分抵達，比原訂的時間晚1個半小時到達花蓮站。

另，554次停於南澳站，凌晨12時50分和平=漢本間啟動公路接駁機制。不過深夜花蓮公路汽車司機難覓，無法施行公路接駁，由花蓮站備一柴電機車(R189)至和平站待命；另以永樂站7412A次機車(R187+190)至漢本站待命。和平電力分駐所維修車出動，花蓮分駐所調集人員支援。

台鐵說，目前漢本-和平間東正線上午6時，已可通行非電力機車，行經該區間的列車，採以柴電機車牽引，皆會延誤20分鐘。對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，造成旅客行程延誤，台鐵局深致歉意。