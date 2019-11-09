懷孕安胎 生過敏兒機率增

2019-11-09 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北報導



研究指出，媽媽懷孕過程曾安胎或有產後憂鬱症等健康狀況，與孩童過敏性疾病的發生有關聯性。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

社會進步，現代社會文明病的罹患率逐漸增加，過敏性疾病盛行率也慢慢攀升。據我國台灣出生世代研究發現，過半的孩子六歲前就被宣判恐是一輩子的過敏兒，除了黴菌、水漬、二手菸等汙染，研究還發現，媽媽懷孕過程曾安胎、產後憂鬱症，均可能提高寶寶過敏性疾病風險。

衛福部國健署與國衛院台灣出生世代研究，調查「兒童過敏性疾病與相關環境暴露」，利用二○○五年出生通報資料，抽樣兩萬四千兩百人，追蹤孩子在六、十八、卅六、六十六個月的健康狀態。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

該研究意外發現，與孕程中媽媽沒有安胎過的孩子相較，母親懷孕過程曾安胎過的孩子，過敏性疾病盛行率高出四個百分比；此外，若母親有產後憂鬱症，則孩子過敏的風險較高，與媽媽沒有產後憂鬱症的孩子相較，過敏盛行率高出五個百分比。

過敏性疾病是孩童常見慢性病，乃因人體免疫系統對接觸過敏原產生免疫反應。林口長庚兒童過敏氣喘中心主任葉國偉表示，無法排除母親安胎過或有產後憂鬱症與孩童過敏相關性，但也無法解釋其中作用機轉，研判可能與孩子早產、生產過程是否順利有關係。

葉國偉強調，安胎、罹產後憂鬱症都不是孕婦自願的，就如同父母有過敏體質也是不可控制因素，希望民眾輕鬆看待研究結果。長庚醫院內部研究曾發現，孕婦維生素Ｄ攝取不足，也會導致孩子過敏風險提高。

引起過敏原因很多，葉國偉籲家長應重視可控制因素，如餵母奶有助於降低過敏風險，避免居家環境有水漬、牆上黴菌斑。許多文獻證實，對於嬰幼兒而言，二手菸也是過敏原。

該研究負責人、國衛院專案助研究員溫慧茹建議，過敏兒的家庭應該透過日常生活的簡單照護工作，減少過敏原環境暴露，並配合醫師指示用藥，才能夠有效預防疾病發作，或減輕發作時的嚴重程度，改善孩子生活品質。