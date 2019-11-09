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懷孕安胎 生過敏兒機率增

2019-11-09 00:31聯合報 記者陳婕翎／台北報導

研究指出，媽媽懷孕過程曾安胎或有產後憂鬱症等健康狀況，與孩童過敏性疾病的發生有關...
研究指出，媽媽懷孕過程曾安胎或有產後憂鬱症等健康狀況，與孩童過敏性疾病的發生有關聯性。圖／聯合報系資料照片
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社會進步，現代社會文明病的罹患率逐漸增加，過敏性疾病盛行率也慢慢攀升。據我國台灣出生世代研究發現，過半的孩子六歲前就被宣判恐是一輩子的過敏兒，除了黴菌、水漬、二手菸等汙染，研究還發現，媽媽懷孕過程曾安胎、產後憂鬱症，均可能提高寶寶過敏性疾病風險。

衛福部國健署與國衛院台灣出生世代研究，調查「兒童過敏性疾病與相關環境暴露」，利用二○○五年出生通報資料，抽樣兩萬四千兩百人，追蹤孩子在六、十八、卅六、六十六個月的健康狀態。

該研究意外發現，與孕程中媽媽沒有安胎過的孩子相較，母親懷孕過程曾安胎過的孩子，過敏性疾病盛行率高出四個百分比；此外，若母親有產後憂鬱症，則孩子過敏的風險較高，與媽媽沒有產後憂鬱症的孩子相較，過敏盛行率高出五個百分比。

過敏性疾病是孩童常見慢性病，乃因人體免疫系統對接觸過敏原產生免疫反應。林口長庚兒童過敏氣喘中心主任葉國偉表示，無法排除母親安胎過或有產後憂鬱症與孩童過敏相關性，但也無法解釋其中作用機轉，研判可能與孩子早產、生產過程是否順利有關係。

葉國偉強調，安胎、罹產後憂鬱症都不是孕婦自願的，就如同父母有過敏體質也是不可控制因素，希望民眾輕鬆看待研究結果。長庚醫院內部研究曾發現，孕婦維生素Ｄ攝取不足，也會導致孩子過敏風險提高。

引起過敏原因很多，葉國偉籲家長應重視可控制因素，如餵母奶有助於降低過敏風險，避免居家環境有水漬、牆上黴菌斑。許多文獻證實，對於嬰幼兒而言，二手菸也是過敏原。

該研究負責人、國衛院專案助研究員溫慧茹建議，過敏兒的家庭應該透過日常生活的簡單照護工作，減少過敏原環境暴露，並配合醫師指示用藥，才能夠有效預防疾病發作，或減輕發作時的嚴重程度，改善孩子生活品質。

憂鬱症過敏原

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