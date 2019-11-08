未來一周變乾涼低溫16度 中南部溫差大

2019-11-08 21:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



未來一周變乾涼，低溫16度，但中南部溫差大，白天高溫30度，民眾要適時增添衣物。

氣象局指出，明天(9日)東北季風持續影響，但水氣明顯減少，轉為乾冷的天氣型態，各地大多是多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨。

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氣溫方面，因為雲量偏少，易有輻射冷卻效應發生，清晨、深夜各地低溫約16至21度，明顯偏涼，白天北部及東半部地區高溫約24至27度，中南部地區高溫30度左右，中南部地區日夜溫差偏大，民眾要根據氣溫變化適時調整穿著。

至於周日起，氣象局稍早在臉書粉絲專頁報天氣 - 中央氣象局指出，下周日、下周一(10日、11日)偏乾的東北季風影響，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

但由於水氣偏少加上風力並不強，易有輻射冷卻效應發生，預計中部以北及宜花將出現16至18度的低溫，沿海、空曠地區氣溫不排除再低，南部及台東晨間也只有19、20度，但因為雲量偏少，白天高溫會上升迅速，預計各地高溫在25度以上，中南部高溫更可達約30度，西半部日夜溫差相當大。

下周二(12日)東北季風減弱，下周三(13日)東北季風仍偏弱，各地氣溫稍有回升，但早晚還是有涼意，白天北東舒適、中南部稍顯悶熱。

降雨方面，下周二水氣偏少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅宜花有小範圍短暫雨，下周三水氣稍微增多，東半部有局部短暫雨，西半部多雲到晴。