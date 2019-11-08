台灣之光!Discovery新節目紀錄台灣建案「世界明珠」
2019-11-08 21:37
聯合報 記者徐力剛
／台北即時報導
以擅長拍攝紀錄片聞名的Discovery頻道今日活動中宣布，將以南港指標建案「世界明珠」為主題，耗時4年拍攝影片《打造未來之都》，帶領觀眾大眾探索未來都市雛形。
新建案「世界明珠」坐落北市精華區南港，也是繼雪梨歌劇院、馬來西亞雙子星大樓、港珠澳大橋、台灣雪山隧道、台北101及台中國家歌劇院後，首個受到Discovery頻道邀約拍攝的台灣住宅，堪稱另類台灣之光。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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「世界明珠」結合節能與生態概念，以31%超低建蔽率，種植逾萬棵不同品種喬灌木，同時在3樓、頂樓空中花園打造立體植栽，成為東區門戶之肺。南港輪胎名譽董事長林學圃分享，「世界明珠」開創多項台灣建築先例，預計11月11日動工、2023年完工後將成為時代新地標。林學圃名譽董事長說，看好南港發展性，期望透過「世界明珠」打造北市最具國際代表性建築，帶領台灣走向國際。
南榮開發執行長洪國雄指出，台北的風吹進來，第一個地方就是南港，多年來靜靜地守衛著台北，全新「世界明珠」為全台第一座符合綠建築及核電廠防震等級的「無懼極端氣候的商辦住宅」，無論在建築工法與規劃設計，都將是台灣建築史上最高標準。
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