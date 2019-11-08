博物館「演」給你看 ！台博館推戲劇導覽「發現台灣」

2019-11-08 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



博物館最夯的導覽方式是什麼?答案是「戲劇導覽」。繼科教館、台史博之後，台博館也推出戲劇導覽，17日將推出以博物學家故事展開的「發現台灣」戲劇導覽，以互動式教習劇場形式，帶領觀眾回到19世紀末，以戲劇「遇見」第一批進入台灣山林的學者。

台博館表示，此一活動源於果陀劇場與新光人壽慈善基金會攜手推動的「戲劇導覽種籽計畫」，今年經公開招募徵選後，錄取並培訓18名種籽學員，這些成員由館方導覽志工、學生及退休人士等組成，接受導覽知識、戲劇表演之能力養成。

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台博館自7月起便長期利用假日、課後時間為學員受訓，進行表演、角色及即興互動等專業訓練，並讓學員充分閱讀人物背景知識，再進入展場反覆排演修正，讓學員能流暢地在無框的場地演出，並能自在地與觀眾臨場互動。

台博館表示，戲劇導覽對博物館及參與的成員都是一項全新的挑戰，不但需克服表演場域的諸多限制，尤其劇情需要兼顧知識的傳達及劇情的節奏，館方與劇組在腳本上經過無數次討論及編修，才能誕生流暢生動的戲劇導覽。