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影／大陸「象腿」青年來台求醫 集百萬人愛心不向命運低頭

2019-11-08 21:01聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

大陸青年劉中秋幼年感染血絲蟲病引發淋巴水腫，雙腿腫脹度幾乎達女性成人的腰部寬度，醫生判定他活不過20歲。劉中秋不願向命運妥協，共歷經9次重大手術，近日更匯集廣大網友愛心跨海求醫，他的願望是希望以後「跟平常人一樣走路、跑步」。

現年28歲的劉中秋家住大陸遼寧，3歲時感染血絲蟲病，國中時期雙腿開始腫脹變形，自此身上背負「象腿」封號，家人散盡家產替他治病；早年劉中秋被醫師診斷活不過20歲，即將滿20歲之前兩度尋短獲救。

劉中秋說，年少時躲在家中不敢出門，後來靠乞討賺取生活費與醫藥費，3年前自身故事透過網路傳播成為網紅，平日常分享家居生活與跟疾病奮鬥過程，累積兩百萬粉絲。

近日在台灣生活的同鄉友人侯艷英引薦下，劉中秋帶著網友祝福來台灣接受第10次手術。他說，自幼出門會被人笑是「怪物」，原本自卑的他在網路上找到支持力量，不能讓這些關心他的人失望。

「心態決定一切，有病並不可怕」劉中秋說，以前常抱著會不會活到明天的心情過日子，現在不再害怕，不想向疾病低頭，更不會放棄任何希望；微小心願是希望雙腿不再繼續變大，若能跟平常人一樣走路、跑步更好。

主治醫師楊家森表示，病患童年時期感染血絲蟲病，因血絲蟲寄生在淋巴管與淋巴結才導致水腫，尚無法預測阻塞程度與未來復原情況，不過病況必定會有明顯改善。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

劉中秋從中學時期起發病，至今已經動過9次手術，生活飽受病痛折磨。記者徐白櫻／攝影
劉中秋從中學時期起發病，至今已經動過9次手術，生活飽受病痛折磨。記者徐白櫻／攝影
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劉中秋（中）透過台灣友人侯艷英（右一）引薦跨海求醫，友人王鵬（左一）陪同來台提供...
劉中秋（中）透過台灣友人侯艷英（右一）引薦跨海求醫，友人王鵬（左一）陪同來台提供相關協助。記者徐白櫻／攝影
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劉中秋自幼飽受淋巴水腫之苦，匯集眾人愛心來台灣就醫，不放棄任何希望。記者徐白櫻／...
劉中秋自幼飽受淋巴水腫之苦，匯集眾人愛心來台灣就醫，不放棄任何希望。記者徐白櫻／攝影
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中秋淋巴

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