影／大陸「象腿」青年來台求醫 集百萬人愛心不向命運低頭

2019-11-08 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



大陸青年劉中秋幼年感染血絲蟲病引發淋巴水腫，雙腿腫脹度幾乎達女性成人的腰部寬度，醫生判定他活不過20歲。劉中秋不願向命運妥協，共歷經9次重大手術，近日更匯集廣大網友愛心跨海求醫，他的願望是希望以後「跟平常人一樣走路、跑步」。

現年28歲的劉中秋家住大陸遼寧，3歲時感染血絲蟲病，國中時期雙腿開始腫脹變形，自此身上背負「象腿」封號，家人散盡家產替他治病；早年劉中秋被醫師診斷活不過20歲，即將滿20歲之前兩度尋短獲救。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

劉中秋說，年少時躲在家中不敢出門，後來靠乞討賺取生活費與醫藥費，3年前自身故事透過網路傳播成為網紅，平日常分享家居生活與跟疾病奮鬥過程，累積兩百萬粉絲。

近日在台灣生活的同鄉友人侯艷英引薦下，劉中秋帶著網友祝福來台灣接受第10次手術。他說，自幼出門會被人笑是「怪物」，原本自卑的他在網路上找到支持力量，不能讓這些關心他的人失望。

「心態決定一切，有病並不可怕」劉中秋說，以前常抱著會不會活到明天的心情過日子，現在不再害怕，不想向疾病低頭，更不會放棄任何希望；微小心願是希望雙腿不再繼續變大，若能跟平常人一樣走路、跑步更好。

主治醫師楊家森表示，病患童年時期感染血絲蟲病，因血絲蟲寄生在淋巴管與淋巴結才導致水腫，尚無法預測阻塞程度與未來復原情況，不過病況必定會有明顯改善。