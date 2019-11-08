標價不實、任意解約 美食外送平台三大地雷要小心

2019-11-08 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



時下超夯的美食外送平台，往往標榜免出門、花少許運費或服務費，便可輕鬆享用快速便捷的美食外送到府。但消基會針對五大美食外送平台進行調查，發現部分平台標價高於實際店內消費價格，即使扣掉運費或服務費，對消費者來說並不划算。

消基會今公布針對五大美食外送平台:foodpanda、Uber Eats、有無快送、foodomo、Deliveroo戶戶送的調查結果，包括售價標示真實性、可歸責消費者的受領延遲約定、平台任意解約約定等三大項。結果發現，五家平台的網站及App系統所登在的外送商品(餐食)費用，部分出現高於在店內消費金額的情形。

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根據經濟部統計處公布，去年一年全台外送美食擁有高達237億商機，而foodpanda、Uber Eats今年受訪皆表示今年訂單倍數成長，顯見外送美食平台將成為主流。

消基會調查指出，Uber Eats、有無快送、foodomo、Deliveroo戶戶送等四家美食外送，皆未針對每一餐廳的商品定價，揭露「店內價」、「非店內價」。唯一標榜有「店內價」、「非店內價」的foodpanda，經過實測，標示「店內價」的部分餐廳，價格卻高於實際店內消費價格，恐涉標示、廣告不實。

消基會副董事長陳智義指出，foodpanda標示餐食「店內價」，應符合該餐食在店內食用或自行外帶的價格；若要收取高於店內消費或自行外帶的金額，應連同運費或服務費，分別標示清楚，以提供消費者進行合理的交易判斷。

調查也發現，外送平台會因合作餐廳沒有合作的外送員等不可歸責於消費者的因素，在未經消費者同意下逕自取消訂單。僅Deliveroo戶戶送表示可能會提供帳戶折價代金，以表示業者對消費者造成不便。消基會指出，業者任意片面解約其實違反「不得記載事項」第六點規定，不得約定企業經營者得任意解除契約。

消基會指出，對於外送商品標價不實，消費者有權利拒絕接受、解除契約，建議消費者向平台業者申訴，反映自身權利；美食外送平台若因標示價格不實，導致消費者誤判，主管機關可以開罰3至30萬罰鍰。消保處副處長吳政學指出，消費者若發現外送平台標價不實，可向消保處投訴，消保處將轉給主管機關，依「公平法」或「食安法」處置。