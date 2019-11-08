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旗艦型音樂劇《月夜情愁》 戲中戲融歌仔戲北管音樂劇

2019-11-08 19:42聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

唐美雲歌仔戲團旗艦型音樂劇《月夜情愁》，11月9、10日在衛武營國家藝術文化中心演出，以戲中戲方式結合戲曲發展史、連鎖劇與時事劇，巧妙運用歌仔戲、北管、音樂劇等元素打造歌仔戲新樣貌，扎實的唱腔身段與演技，吸引不同世代的戲曲愛好者支持。

高雄是全台歌仔戲團登記最多的城市，為長期支持與推動戲曲藝術的發展，衛武營提供創意展演的空間與接軌國際的機會。藝術總監簡文彬表示，為了讓更多觀眾看到優質的節目，特別邀請旗艦音樂劇《月夜情愁》全台巡演在衛武營登場，南部戲迷能欣賞戲曲、舞台劇、影視等不同領域頂尖演員跨界合作，劇中龐大的演出陣容，例如舞台上同時有兩邊文武場的對打，絕對是一般戲劇、歌仔戲中難得一見的場面。

《月夜情愁》在2018年演出後佳評如潮，今年以原班人馬重新呈現這檔旗艦大戲。編導邱坤良整合去年演出的經驗與反饋，將劇本進行精修與微調。全劇以1930年代為時空背景，劇情圍繞著連鎖劇歌仔戲團「雙雲陞」縱橫開展，並帶出台灣傳統戲曲音樂－北管「西皮」與「福路」兩派相互鬥爭的歷史背景。全劇有刻骨銘心的愛戀、世代糾結的恩怨情仇、相互扶持的親情與友情，同時也細膩刻劃出昔日職業戲班台前幕後的生活態樣。

演出陣容包含行政院文化獎得主唐美雲、貓姐王金櫻、百變精靈小咪等國寶級歌仔戲演員；還有影帝蔡振南、編導羅北安、金馬獎得主陳竹昇，以及劉秀雯、王燦等影視與劇場界明星。唐美雲表示，一場戲，可以看歌仔戲、舞台劇、音樂劇、聽北管與南管，這麼多不同種類的戲劇包含在一齣戲中，觀眾買一張票就有可以看五種演出非常值得。更多演出資訊可至衛武營官網www.npac-weiwuying.org查詢。

唐美雲歌仔戲團旗艦型音樂劇《月夜情愁》，11月9、10日在衛武營國家藝術文化中心...
唐美雲歌仔戲團旗艦型音樂劇《月夜情愁》，11月9、10日在衛武營國家藝術文化中心演出。記者徐如宜／攝影
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唐美雲歌仔戲團旗艦型音樂劇《月夜情愁》，11月9、10日在衛武營國家藝術文化中心...
唐美雲歌仔戲團旗艦型音樂劇《月夜情愁》，11月9、10日在衛武營國家藝術文化中心演出。記者徐如宜／攝影
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唐美雲歌仔戲團旗艦型音樂劇《月夜情愁》，11月9、10日在衛武營國家藝術文化中心...
唐美雲歌仔戲團旗艦型音樂劇《月夜情愁》，11月9、10日在衛武營國家藝術文化中心演出。記者徐如宜／攝影
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唐美雲歌仔戲團旗艦型音樂劇《月夜情愁》，11月9、10日在衛武營國家藝術文化中心...
唐美雲歌仔戲團旗艦型音樂劇《月夜情愁》，11月9、10日在衛武營國家藝術文化中心演出。記者徐如宜／攝影
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歌仔戲衛武營音樂劇

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