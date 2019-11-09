用2020幸運數字「4」改造房間 財運、事業、戀愛運一次提升！

2019-11-09 12:15 聯合新聞網 綜合報導



圖／ingimage 分享 facebook

2020年即將到來，新的一年應該如何佈置家中，才能夠提昇財運、讓金錢能夠旺旺來呢？日本網站《All About》介紹了2020年的幸運方位、數字，及顏色等，希望為大家帶來豐收的一年。

專家表示，2020年是需要花費時間穩固基礎的一年。從數秘術來看，2020年的幸運數字是4，而4的相對應色彩則是綠色。這個顏色很適合用來作為佈置房間的底色，也推薦可以使用植物等，對房間進行佈置。

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為了穩固基底，土色、茶色等也是適合使用的顏色。綠色和土色的搭配相當契合，利用盆栽觀葉植物來佈置應該會有很好的效果。雖然水栽植物也不錯，但為了達到開運的效果，專家還是建議取用茶色系為佳。

由於今年的幸運數字是4，因此無論東西南北四個方位都很幸運。但如果和風水互相結合的話，西方會是帶來財運的方位，搭配西方最適合的色彩應為黃色，不過金色和銀色都對財運很有幫助。另一方面，西方對溝通也有相當程度的影響，如果想要提高戀愛運勢的話，建議在西邊方位擺設粉色系物品。由於對於人際關係和財運都有重要的影響，如果不知道打掃時該從哪裡打掃起的話，也建議可以從西方開始。

若想要出人頭地的話，在南邊放置綠色擺設會是一個不錯的選擇；想提昇健康，則應在西南方放置東南亞風情的物品。同時，保持整潔也是相當重要的一件事。如果想要運勢提高，建議將毀壞的物品都修好、並且丟掉不需要的東西，如此一來便能朝向全新氣象邁進。

清潔的重點，應擺在會左右運勢的廁所、浴室、廚房等，有水經過的場所。將這些地方都打掃乾淨，可以提升運勢。如果不想改變家中擺設的話，至少要保持這些地方的清潔，運勢才能夠生生不息的流動下去。