想靠偏方治腮腺腫瘤愈來愈大 怕術後臉歪嘴斜來台求醫

2019-11-08 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



58歲馬來西亞籍病患劉美玉6年前右耳下右側腮腺處發現顆粒突起，她尋求當地偏方「大釣哥」貼藥膏想把顆粒吸出來，但顆粒愈來愈大，最後經當地醫師診療為腮腺腫瘤，並告知術後可能會臉歪嘴斜，她嚇得上網到處找資料，最後找到彰化基督教醫院院長陳穆寬案例資料，跨海到台灣手術，經陳穆寬進行腮腺腫瘤切除手術，且沒有臉歪嘴斜，讓她特別感謝台灣醫療團隊。

劉美玉是馬來西亞警察，她說，6年前發現右耳下腮腺處有一粒「粒仔」，她先尋求民間秘方「大釣哥」天天貼藥膏，第一次感覺有「釣出來」，再使用一個月後，患部突出黏黏一粒，於是又再繼續進行第二次，但腫瘤不僅沒有縮小，還日漸腫脹，甚至腫到撐破皮膚，因為已嚴重影響其外觀，更讓她心靈受到打擊。

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她在馬來西亞大型醫院求診，但當地醫師告知切除腮腺腫瘤術後很可能會傷及神經系統，導致臉歪嘴斜、耳朵聽不到，或者腫瘤再度復發，她因此害怕遲遲不敢開刀，上網開始找資料，最後發現台灣彰基院長陳穆寬醫師是耳鼻喉科暨頭頸外科的國際級教授，治療口腔癌及頭頸部腫瘤的經驗非常豐富，2016曾有韓國教授跨海至台灣求醫，韓籍教授腫到9公分大的腫瘤都可治癒，她應該也可以。

劉美玉用電子信先向彰基尋求協助，10月27日抵達台灣，30日第一次接受門診，31日由陳穆寬進行手術，住院3天在11月2日即順利出院。

陳穆寬說，他深知顏面神經對病人的重要性，也瞭解病人對於外觀的在意，特意使用內視鏡手術把鏡頭深入切口、藉由內視鏡的放大倍率將神經清楚的分離出來後，將5x4公分、厚度3公分的腫瘤完整切割下來，經由內視鏡切除腮腺腫瘤，手術安全性高，大幅減低神經在術中受損的機率，所以劉女在手術後的外觀完全正常，沒有馬來西亞當地醫師所說的臉歪嘴斜後遺症出現。

陳穆寬說，腮腺腫瘤最常見的為多形性腺瘤，並有一定機率的惡性比例，復發性也相當高，病人若延遲治療時間導致腫瘤隨著時間越來越大後，未來壓迫神經導致顏面神經麻痺、臉歪嘴斜的機率大增，若是惡性腫瘤，手術的難度就更加高，