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去遊樂園只能吃速食？錯！迪士尼的下一步：照顧蔬食主義遊客！

2019-11-15 10:43聯合新聞網 食力Foodnext

【撰文＝蘇楓雅】

迪士尼樂園。（圖片來源：Vegan Disney World粉絲專頁）
迪士尼樂園。（圖片來源：Vegan Disney World粉絲專頁）
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身為旅行中的純蔬食主義者是個挑戰，不僅要擔心目的地可能難以找到全素的食物，還要接受既有的素食選項非常單一又沒創意，大多得湊合著吃。因此，大多數的純蔬食主義者都選擇自行帶食物出遊，但是遇上遊樂園這種場所就真的頭痛了。除了爆米花、白麵包、沙拉之外，還有更好的選擇嗎？時代變了，風水轉了，現在純蔬食已是主流，就連迪士尼樂園都坐上了「全美最佳蔬食友善」的主題樂園寶座。

華特先生曾說：「我們一直前進，開啟新的門，創造新事物，因為我們充滿好奇，而好奇心不斷引領我們走出新的路。」而迪士尼接下來要走的新路，就是滿足遊客想吃蔬食的胃口！

2019年9月24日，迪士尼盛情慶祝純蔬食主義，響應這股熊熊的市場趨勢，宣布迪士尼樂園、美國境內的海洋世界主題樂園、以及迪士尼遊輪於2019年10月起將為顧客固定供應全蔬食料理；而迪士尼樂園度假區則計畫於2020年春天，達成蔬食料理的開發與呈獻。

不只迪士尼 海洋世界也宣布引進Impossible Burger

迎合蔬食主義成為美式生活風格的主流，迪士尼樂園宣稱會陸續增加共400道新的全蔬食餐點及飲料，完全不含肉類、乳製品、蛋類、及蜂蜜。例如，2019年夏季剛開幕的星際大戰園區「星際大戰：銀河邊緣」所提供的費盧西亞花園（The Felucian Garden Spread），就是一道人氣極高的素食料理：散發中東辛香味的鷹嘴豆泥醬上鋪著Impossible Foods的素肉丸子，佐以酸甜的蕃茄黃瓜切丁，搭配扁形pita口袋麵包，美味程度連平時吃肉的顧客都讚不絕口。

「The Felucian Garden Spread」使用Impossible...
「The Felucian Garden Spread」使用Impossible Foods素肉丸子，為星際大戰園區高人氣素食料理。（圖片來源：Vegan Disney World官網）
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其他菜單的名字如「火鍋」、「墨西哥煙燻辣椒BBQ醬波羅蜜」也令人好奇，不知街坊cafe的熱門另類菜單——用香蕉皮製作的素肉絲刈包會不會出現呢？

另一方面，掌管布希花園、芝麻街主題樂園、Aquatica水上樂園、冒險島水世界的母公司之海洋世界娛樂集團（SeaWorld Parks& Entertainment），2019年9月中旬也對外宣布：旗下12座遊樂園將引進Impossible Burger漢堡。過去幾年，海洋世界與布希花園所舉辦的「七海餐酒慶典」都曾使用Impossible Foods出廠的素食肉，並獲得顧客正面的迴響與喜愛，故於2019年正式引進成為常態菜單，進一步照顧追求健康或蔬食主義遊客的需要。此外，為榮耀Impossible Foods對地球的貢獻，2019年9月底前海洋世界所銷售的漢堡餐點之10%的收入，將會捐給海洋世界與布希花園保育基金會。

迪士尼打入蔬食市場 為業界試水溫

曾經，人們所熟悉的遊樂園食物是牛肉漢堡、熱狗、火雞腿，現在則因為蔬食人口的劇增，而有了一樣多的蔬食選項；整體來看，是一個更平衡的經濟譜。這股蔬食經濟不是季風，而是隨時都在催生新芽的春風，迪士尼與海洋世界藉由菜單策略來擁抱蔬食經濟，同時使遊園體驗不因「飲食歧視」而遭扣分，這個成敗對其他國家的主題樂園來說也具有一定的指標性意義。

從全球性的環球影城、到類似哥本哈根提沃利的本土型遊樂園，都有機會服務大量的海外觀光客，加上現在的消費者都預期蔬食是普遍都有的選項，經營者可能必須加緊腳步符合這種期待，才不至於失去蔬食市場上的利益。當然，願意進一步將蔬食消費與保育或環保捐款連結的主題樂園，還能藉此持續鞏固自己的正面公眾形象，讓故事性延續不斷。

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迪士尼素食者遊樂園

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