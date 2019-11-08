騎到屁股痛 但身體越來越好！癌友單車環島圓夢
2019-11-08 18:31
聯合報 記者卜敏正
／嘉義縣即時報導
台灣抗癌協會理事長吳興傳，鼓勵癌友走出戶外、接近人群，本月2日從台北101大樓出發，帶領30位抗癌勇士及家屬，展開為期10天單車環台圓夢之旅，病友們透過騎車訓練體力，雖然騎得屁股痛，但身體越來越好！今天抵達嘉義市政府廣場，獲嘉義市副市長陳淑慧等人熱烈歡迎。
陳淑慧稱讚病友以毅力、勇氣，騎單車環寶島的方式，來追求健康、生活品質和幸福，讓人感佩他們的精神。病友們透過運動保持體力、恢復活力，尋找他們的生命力，十分辛苦，也令人感動；她也呼籲所有市民培養運動習慣，拋棄藥品的瓶瓶罐罐，祝福病友越騎越健康。
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吳興傳表示，騎車多年已經習慣、享受騎車的幸福，過程中帶領大家學習「堅持到底」，就跟當初生病做化療一樣，只要堅持就成功了。
他說，一路騎車，不是風景最美，是一起騎車的人夥伴最美，日後回憶的就是這些同甘共苦的朋友。協會每年11月舉辦腳踏車環台，年初就要慢慢地練習，才有體力參加，過程已達到運動效果，這就是活動目的；今天騎到嘉義已快700公里，再堅持下去，就會回到台北，一起享受慶功宴。
「騎車屁股痛，但身體越來越好！」抗癌勇士葉麗美表示，去年底在聖馬爾定醫院檢查出直腸癌第三期，共做了12次化療、28次電療，今年8月底是最後一次化療，短時間恢復迅速就是因為適當運動及健康飲食；「因為我是嘉義人，台北有團練距離太遠，只好自主訓練」，但是練習只騎幾次，每次只騎十多公里，參加這次活動腳很痠、屁股很痛，但是騎車時就是自己跟自己身體對話，感覺身體越來越好。
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