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懷孕曾安胎或有產後憂鬱症 孩子被診斷是過敏兒機會大

2019-11-08 18:08聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

社會進步，現代社會文明病罹患率逐漸增加，「過敏性疾病」盛行率慢慢攀升。據我國台灣出生世代研究發現，過半的孩子6歲前就被宣判恐必須當一輩子的過敏兒，其中媽媽懷孕過程曾安胎或有產後憂鬱症等健康狀況，都與孩童過敏性疾病的發生息息相關。

衛福部國健署與國衛院台灣出生世代研究中「兒童過敏性疾病與相關環境暴露」調查，利用二OO五年出生通報資料，抽樣兩萬四千兩百人，追蹤孩子在六、十八、卅六、六十六個月的健康狀態。

意外發現，當母親懷孕過程曾安胎過，孩子患有過敏性疾病及未曾患有過敏性疾病者，兩者盛行率相差四個百分比；若母親有產後憂鬱症，孩子是過敏兒與不是過敏兒的盛行率差異為五個百分比。

過敏性疾病是孩童常見的慢性病之一，是因人體免疫系統對接觸過敏原產生免疫反應。林口長庚兒童過敏氣喘中心主任葉國偉表示，無法排除母親安胎過或有產後憂鬱症與孩童過敏相關性，但目前也無法解釋機轉。研判可能與孩子早產、生產過程是否順利有關。

葉國偉說，長庚醫院內部研究，也曾發現孕婦維生素D攝取不足，也會導致孩子過敏風險提高。但他強調，安胎、罹產後憂鬱症都不是孕婦自願的，就如同父母有過敏體質也是不可控制因素，希望民眾輕鬆看待研究結果。

引起過敏原因很多，葉國偉籲家長重視可控制因素，如餵母奶有助於降低過敏風險，避免居家環境有水漬、或牆上有黴菌斑，目前有許多文獻不斷證實，對於嬰幼兒而言，二手菸也是過敏原，希望同住者為了孩子的健康戒菸。

該研究負責人、國衛院專案助研究員溫慧茹建議，有過敏兒的家庭，應透過日常生活的簡單照護工作，減少過敏原環境暴露，配合醫師指示用藥，才能有效預防疾病發作，或減輕發作時的嚴重度，改善孩子生活品質。

我國過半的孩子6歲前就被宣判恐必須當一輩子的過敏兒，其中媽媽懷孕過程曾安胎或有產...
我國過半的孩子6歲前就被宣判恐必須當一輩子的過敏兒，其中媽媽懷孕過程曾安胎或有產後憂鬱症等健康狀況，都與孩童過敏性疾病的發生息息相關。圖／聯合報系資料照片
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憂鬱症過敏原孕婦

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