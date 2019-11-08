科技部邀孫維新主持8場科普講座 首場今晚開講
2019-11-08 16:52
聯合報 記者潘乃欣
／台北即時報導
為推廣科普教育，科技部今天起再推一系列科普講座，北部地區首場「展望演講」今晚七點在台大應力所國際會議廳開講，由清華大學跨領域科學教育中心主任戴明鳳主講「推動人類工業革命與社會大躍進的舵手：蒸汽機與引擎」。
科技部表示，現場將展示蒸汽引擎與發電機模型，讓民眾透過現場實體操作與觀察，感受17世紀末蒸汽引擎發明時帶給人們的震撼。
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科技部指出，秋季的「展望演講」延續今年春季的活動。為紀念愛因斯坦140歲冥誕、史蒂芬霍金逝世周年，以及人類認知「時空扭曲」百年所帶來的重大科學進展，本季演講以「驅動文明的科學巨輪：從指南車到太空船」為主軸，邀國內頂尖大學及國家太空中心的學者專家，將科學演進脈絡融入歷史，向社會大眾介紹科技發展的時空背景。
科技部表示，本季八場「展望演講」訂於每週五晚間七點舉行，地點在國立台灣大學應用力學研究所一樓國際會議廳，主持人為科博館館長孫維新、台大物理系教授張顏暉。後續各場演講主題包括「智慧型機器人技術」、「人造衛星」及「二次量子科技革命」等。
此活動採免費入場，也將同步於YouTube頻道（https://www.youtube.com/channel/UC_hbp-t_rkJ8csJRllMfnzQ）進行直播。
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