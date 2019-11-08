親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
ITF台北國際旅展
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

12強／兩連勝後的台日對決：第四棒的風格與決斷力

急救「殺後台」、斷網慘況 蘋果釋出iOS 13.2.2

科技部邀孫維新主持8場科普講座 首場今晚開講

2019-11-08 16:52聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

為推廣科普教育，科技部今天起再推一系列科普講座，北部地區首場「展望演講」今晚七點在台大應力所國際會議廳開講，由清華大學跨領域科學教育中心主任戴明鳳主講「推動人類工業革命與社會大躍進的舵手：蒸汽機與引擎」。

科技部表示，現場將展示蒸汽引擎與發電機模型，讓民眾透過現場實體操作與觀察，感受17世紀末蒸汽引擎發明時帶給人們的震撼。

科技部指出，秋季的「展望演講」延續今年春季的活動。為紀念愛因斯坦140歲冥誕、史蒂芬霍金逝世周年，以及人類認知「時空扭曲」百年所帶來的重大科學進展，本季演講以「驅動文明的科學巨輪：從指南車到太空船」為主軸，邀國內頂尖大學及國家太空中心的學者專家，將科學演進脈絡融入歷史，向社會大眾介紹科技發展的時空背景。

科技部表示，本季八場「展望演講」訂於每週五晚間七點舉行，地點在國立台灣大學應用力學研究所一樓國際會議廳，主持人為科博館館長孫維新、台大物理系教授張顏暉。後續各場演講主題包括「智慧型機器人技術」、「人造衛星」及「二次量子科技革命」等。

此活動採免費入場，也將同步於YouTube頻道（https://www.youtube.com/channel/UC_hbp-t_rkJ8csJRllMfnzQ）進行直播。

科技部今日起推出八場科普講座，免費入場。圖／科技部提供
科技部今日起推出八場科普講座，免費入場。圖／科技部提供
分享

太空台大

相關新聞

菜市場裡的南向之路 從吃開始探索東南亞

2019-11-08 16:20

北市「危老」建築近2.5萬棟 老屋「轉生術」正當紅

2019-11-07 12:55

美國電子煙肺傷害破2千人39死 還有530萬青少年受害

2019-11-08 15:47

情牽40載回顧來時路 桃園國際機場老照片徵集活動

2019-11-08 15:08

機車停車場設置條件放寬 路外停車格統一規格

2019-11-07 14:10

2女乳房疼痛有硬塊竟是癌 沒乳癌家族史別輕忽

2019-11-07 13:18

台灣離島｢美食沙漠」在哪? 網友笑稱：小7完勝

2019-11-08 16:03

代購商招待「歐洲十日遊」該去？ 網友急勸退「免費的最貴」

2019-11-08 15:12

無法確定無菌性 癌症用藥23批全面回收

2019-11-08 15:07

食品業搶攻旅展商機 租百坪提供音樂、餐飲

2019-11-08 14:42

台北國際旅展開幕 機票1元起標

2019-11-08 14:39

國人健康識能大歪樓！把維骨力當藥品 以為能治骨鬆

2019-11-08 14:39

明起到下周一 低溫下探14度

2019-11-08 14:34

YouTube好吸「睛」黏著度高 網友最愛看蔡阿嘎

2019-11-08 14:33

美食外送平台餐食費標示亂 消基會：應清楚規範

2019-11-08 14:33

矽谷冬令營 體驗腦波新科技

2019-11-08 14:31

生育事故救濟執行不力 衛福部預算遭凍

2019-11-08 14:29

悚！糞便潛血檢測沒事…腹痛2月竟是大腸癌

2019-11-08 14:28

蔬果生吃防農藥 營養師：泡鹽水之前先清水洗

2019-11-08 14:25

勞動部職業病診治 3年6.5萬人次受惠

2019-11-08 14:24

國立集集美術館石虎彩繪列車 今天開進台北旅展

2019-11-08 14:21

發票存雲端還給明細 網曝好處「最好還是拿」

2019-11-08 14:12

台鐵鳳山站自強號出包！停車後再開致5旅客跌傷

2019-11-08 13:51

立冬補冬補嘴空 中藥材吃對才有益健康

2019-11-08 13:46

立冬小心補過頭！泡腳、半身浴也有補冬功效

2019-11-08 13:46

費玉清自爆前列腺阻塞 不只影響「性」福排尿也會卡卡

2019-11-08 13:23

機車等紅燈總讓出左側大片「神秘禁區」 網：交通部洗腦成功

2019-11-08 12:48

兩個五年計畫、兩個百億 文策院今揭牌

2019-11-08 11:52

吃迴轉壽司要坐哪？ 網友分析指這個位置最佳

2019-11-08 11:50

現代人高齡晚婚 怕品質差選擇凍卵圓生子夢

2019-11-08 11:42

固定位置腹痛超過一個月 小心是大腸癌

2019-11-08 11:33

台北國際旅展開場 蔡英文：努力打造穆斯林友善環境

2019-11-08 10:57

生育事故即時關懷不理想 衛福部預算遭凍支

2019-11-08 10:36

小心交叉感染黴漿菌 紅黴素國人七成已產生抗藥性

2019-11-08 10:28

業餘爺奶私廚 為何讓年輕客一窩蜂搶訂？

2019-11-08 10:00

輻射冷卻…明起到下周一 全台低溫16到19度

2019-11-08 09:12

護理師抱病上班 病人家屬貼心一句話感動所有人

2019-11-08 09:10

鹽水洗蔬果較乾淨？營養師：清水正確洗反而更安全

2019-11-08 07:20

林志玲傳在南美館披婚紗 「博物館婚禮」台灣行不行？

2019-11-08 03:27
看更多

熱門文章

未來一個月「人際運勢最旺」5大星座！第1名氣場無法阻擋

2019-11-08 09:20

日本服務業態度真的有比台灣好？ 網友：看地區

2019-11-07 21:03

新手爸媽必讀！一張表看懂明年0至3歲托育津貼

2019-11-07 22:26

立冬不一定冷 中醫籲多吃當季蔬果、食療補身

2019-11-07 19:58

他辭主管職轉當外送員 想拚月入10萬高薪結果後悔了

2019-11-08 13:07

林志玲傳在南美館披婚紗 「博物館婚禮」台灣行不行？

2019-11-08 03:27

輻射冷卻…明起到下周一 全台低溫16到19度

2019-11-08 09:12

發票存雲端還給明細 網曝好處「最好還是拿」

2019-11-08 14:12

台灣什麼工作有出息？ 網友力推「它」是夢幻職業

2019-11-08 14:05

小孟塔羅：這一生有什麼遺憾，一定要去做？

2019-11-08 09:01

蘇太太必看！旅展搶看蘇志燮　內行人：「這個門」最快

2019-11-08 00:06

吃迴轉壽司要坐哪？ 網友分析指這個位置最佳

2019-11-08 11:50

這隻雞超狂！全聯靠「它」兩天銷量破10萬隻

2019-11-07 19:26

230元入住星級飯店！ITF線上旅展 不必出門更便宜

2019-11-07 19:14

【婚內心事】費雪／我的婚姻，荒腔走板

2019-11-08 06:00

金色三麥、饗食天堂11元開懷吃喝！雙11餐飲優惠看這裡

2019-11-07 20:17

每日星座運勢／摩羯愛情的運勢旺盛　有得財的機會

2019-11-08 00:00

他分享經歷勸婚後別跟長輩住 網友：看完都不想結婚

2019-11-08 11:05

台鐵新通勤列車 韓法聯手打造

2019-11-08 00:50

佳士得秘密武器現身台北 前主人曾買下張學良一半收藏

2019-11-08 02:06

宜蘭大雨特報 北台灣8日一整天偏涼低溫不到20度

2019-11-07 22:05

台灣很美！旅展精選30條路線 邀請民眾走入山林

2019-11-08 09:48

固定位置腹痛超過一個月 小心是大腸癌

2019-11-08 11:33

鹽水洗蔬果較乾淨？營養師：清水正確洗反而更安全

2019-11-08 07:20

兩個五年計畫、兩個百億 文策院今揭牌

2019-11-08 11:52

外送員狂跑單賺飽飽 遭女友嫌是「底層工作」

2019-11-08 11:37

國鼎臨床大突破 胰臟癌病人存活超過19個月

2019-11-07 20:23

台大研究所畢業種火龍果 台南青農創每公斤200元高價

2019-11-08 11:45

ITF國際旅展13家五星飯店牛排餐券懶人包 最低千元有找

2019-11-07 19:54

費玉清自爆前列腺阻塞 不只影響「性」福排尿也會卡卡

2019-11-08 13:23

牠好可憐！流浪犬頸掛460克巨大腫瘤 竟是頸圈惹的禍

2019-11-08 09:19

護理師抱病上班 病人家屬貼心一句話感動所有人

2019-11-08 09:10

搶好康看過來！2019 ITF台北國際旅展登場

2019-11-08 10:28

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】李政達／阿爸，咱返去囉！

2019-11-08 06:00

逛展避雷！ITF國際旅展必知5點 留意有無含稅、小費

2019-11-07 21:00

汪星人半夜被鎖門外 一個聰明動作讓主人幫開門

2019-11-08 11:41

婆媽愛問「怎麼還不結婚？」 網友教一招反擊

2019-11-08 15:17

【我愛一個人煮-89】太陽臉／雞肉料理三道

2019-11-08 06:00

iPhone 11特價11111元！松果購物「雙11」加碼整點開搶

2019-11-08 11:46

育兒津貼加碼 幼教團體：政策應回歸賴神的「三全」

2019-11-07 22:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top