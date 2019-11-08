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人臉辨識才喊卡 台鐵新天眼爆陸製又惹議

2019-11-08 16:51聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

交通部鐵道局在台鐵豐原站試辦「智慧型影像監控系統」，透過人工智慧偵測異物滯留、人員異常停留，就會發出特殊告警訊息，日前因採用人臉辨識引發爭議緊急喊卡，今又傳出系統使用的監視器品牌「Milesight」大陸產品，引發國安疑慮。

交通部鐵道局證實，承包商是向台灣代理商購買，經查確實是大陸組裝，但晶片是日本Sony、也不會連結台鐵內網，符合經濟部投資審議委員會公布「具敏感性或國安疑慮業務範疇」、行政院頒布各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」等相關規範。

北捷隨機殺人、松山車站爆炸案後，交通部鐵道局建置「智慧型影像監控系統工程」，新系統則可結合監視系統與IOT物聯網設備與技術，有11種偵測條件可透過人工智慧分析，包含警務用安全特殊名單、跨越月台區警示線、電扶梯向上逆向行進、遺留物偵測等，可在特殊狀況時發出告警。

不過，其中智慧監控系統引入「警務用安全特殊名單」，原本會由警方所列通緝犯等「黑名單」一旦出沒在車站，會即時通知站務員，但日前引發適法性和人權、個資隱私等爭議，台鐵緊急宣布喊卡，未料今又爆出監視器品牌「milesight」是中資「厦门脉视数字技术有限公司」產品，引發資安疑慮。

鐵道局表示，「智慧型影像監控系統」得標的是台灣廠商「大猩猩科技股份有限公司」，查閱進口報單證實代理商向香港進口監視器，監視器卻是在大陸組裝。不過，鐵道局強調，監視器並非關鍵設備，系統與軟體來自台灣廠商、晶片品牌是SONY，等於大腦、中樞神經都非陸製。

鐵道局表示，根據經濟部投資審議委員會公布「具敏感性或國安疑慮業務範疇」，通訊、交通相關標準中，「智慧型影像監控系統」並非行車控制、國道收費、交通控制、通訊網路等項目，不涉及資安，因此招標時並未要求禁用大陸製品，初判認定沒有安全疑慮。

此外，行政院108年「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」規定，使用第三點廠商產品時，應指定特定區域及特定人員使用，不得與公務網路環境連接，不得處理或儲存機關公務資訊，測試或檢驗結果應產出報告，若購置理由消失或使用年限期滿應立即銷毀，「智慧型影像監控系統」都有符合，因此沒有資安外洩疑慮。

不過至於是否會停用？該系統11月22日驗收後，如何在台鐵使用還會進一步檢討，若經評估有疑慮將進一步處置。

鐵道局建置智慧型影像監控系統。圖／鐵道局提供
鐵道局建置智慧型影像監控系統。圖／鐵道局提供
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鐵道台鐵國安

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