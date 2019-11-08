台灣離島｢美食沙漠」在哪? 網友笑稱:小7完勝
2019-11-08 16:03
聯合報 記者徐力剛
/台北即時報導
台灣美食享譽國際，不僅多家餐廳獲得米其林星等，各地特色夜市小吃更是一絕，吸引大批食家饕客慕名前來，即便如此仍有些地方被戲稱為｢美食沙漠」。日前有名好奇網友在PTT發問，｢台灣離島哪一個也是美食沙漠?」，答案一出讓大家跌破眼鏡!
原Po說，台灣主要離島像是澎湖、金門及馬祖面積都算是比較大的，但綠島、蘭嶼目前還無法自成生態系，拿來比有點困難，金門有貢糖，馬祖好像只有賣給阿兵哥吃的坑死人，而他也認為，澎湖應該可以第一個剔除，因為海鮮超好吃。
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網友留言相當踴躍，直說｢烏坵吧」、｢新竹」、｢外傘頂洲」、｢蘭嶼吧 只有漢堡跟燒烤」、｢北竿」、「馬祖老酒麵線跟繼光餅好吃」、「彭佳嶼」;整體統計下來，最多網友認為「綠島」才是離島中的美食沙漠，也分享「雖然不算綠島，但上次去最好吃是溫泉蛋」、「綠島，物資全靠台東」、「綠島只有超商好吃」、「綠島東西難吃到靠北」。
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