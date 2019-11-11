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嚮往幸福生活？從點一盞水燈做起！

2019-11-11 09:42文／ 陳翌函

台灣放水燈。圖／林俊耀 攝影
台灣放水燈。圖／林俊耀 攝影
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日前，一名高齡90歲的阿公只因在報紙上看見一家弱勢家庭急需幫助，一個人便從台南搭車至彰化，希望把自己省吃儉用存下來的存款捐贈給他們，消息一曝光感動無數人。這，就是外國人眼中，台灣擁有最美的風景─良善的人性，對於有需要的人，不論國籍、種族或性別，民眾總是不吝於伸出援手，所以我們常會聽見令人感動的溫馨故事，而且在聽見故事的同時，心底也會泛起幸福的漣漪。

你，是不是也嚮往幸福生活？

聯合國（UN）公布《2019世界幸福報告》（World Happiness Report 2019）。北歐芬蘭再度蟬聯全球最幸福國家，台灣較2018年上升一個名次，位居第25名為東亞之冠。台灣人將幸福定義為：生活安穩、有安全感。不難看出，安穩與安全感是台灣人樂於助人、予人幸福溫馨感的原動力之一。

圖片來源：shutterstock
圖片來源：shutterstock
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換句話說，如果你嚮往幸福生活或是希望自己持續保有樂於助人的良善之心，追求心中的安穩與安全感，將能為你帶來舉足輕重的影響力。

台灣放水燈。圖／林俊耀 攝影
台灣放水燈。圖／林俊耀 攝影
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日本《真如苑》自2015年起，每年在台舉辦「國際祈福水燈節」，深感台灣是一個充滿善心的地方，卻也察覺近年來由於環境多變化，世界各地發生自然災害、紛爭等種種困難，不少人對於現在所處的環境略感不安；但《真如苑》苑主伊藤真聰相信，只要從自己身邊開始做起，與周圍的人互相溝通、心連心，如此為他人實踐時，友心的漣漪、喜悅的波紋，即能向十方擴展。

尤其佛學常談：「以般若智慧洞悉萬象。」智慧，能讓人洞悉明瞭一切現象。只是，真正的智慧必須以慈悲的行為為本，方能顯現，唯有我們做每件事情都是以他人為出發點，這股與生俱來的善性就會被點亮。

真如苑現任苑主伊藤真聰。圖／林軒朗 攝影
真如苑現任苑主伊藤真聰。圖／林軒朗 攝影
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具體來說，每個人都能點亮善性，只要從「慈悲」的行為做起、喚醒與生俱來的真「智慧」，便能撥雲見日、撫平不安，面對不完美的自己與他人也有更大的包容心。

匯聚善念，從點一盞水燈做起

但，要如何點亮心中的善性呢？不妨從點一盞「真如水燈」做起。

創於1936年的日本《真如苑》，傳承大乘佛教的千年智慧與利他慈悲。《真如苑》認為一個人的善念看似微不足道，但若把每個人的善念匯集起來，就會如同佛經中說：「滴水可匯流成河川，繼而流向大海。」最終，整個世界都能充滿善念，使人感到幸福與祥和。

尤其，《真如苑》相信「人人皆有佛性」，即為善念與開悟的潛能。所以從創辦《真如苑》的同年起，即有點燃燭火和流放水燈的儀式，冀望透過一項極富開悟且超越性別、宗教、種族、階層與文化之活動，讓參與者從中領悟到燭火犧牲自我、照亮眾人的利他精神，因而萌生感恩之心，並藉以喚醒每個人本有的良善之心，每人再運用自己的「智慧」與「慈悲」持續做利他之事，最終成為一股生生不息且不斷向外擴散的良善循環，即為「真如之道」。

如今，《真如苑》的「國際祈福水燈節」已經橫跨亞、美、歐、非四大洲，在日本富士山、夏威夷、紐約、柏林、肯亞、倫敦、新加坡及台灣等地舉行；在富士山河口湖舉辦的「放水燈」祈福儀式至今30多年，現已為當地重要祭典，還有每年適逢美國陣亡將士紀念日（Memorial Day）舉行的夏威夷水燈節，更是當地一年一度集體悼念、撫平傷痛並對已故先人表達感念和自我反思的重要時刻。

良善光河宛若暖流，撫平內心不安

台灣「國際祈福水燈節」即將步入第5年，參與民眾也越來越踴躍；今年活動將於11／16（六）在新北大都會公園微風運河展開，《真如苑》的僧侶們也將蒞臨現場為眾生祈念。

圖／真如苑 提供
圖／真如苑 提供
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期盼撫平內心不安或是覺察心中善性的民眾，可以透過「國際祈福水燈節」施放水燈的儀式，為自己及親友燃點祈福的燈火，並將親手寫上由衷感謝和真摯祈願的水燈放入微風運河中，你將發現一盞盞閃爍水燈匯流而成的良善光河，宛若一道祥和幸福的暖流傾注心中，讓人感受到前所未有的寧謐與溫暖，這就是良善力量所產生難以言喻的擴散安撫效果，在你的心中泛起美妙平和的漣漪。

苑主伊藤真聰說：「一盞水燈代表一個善性。當我們匯聚許多人一起參與，共同點亮一盞一盞的真如水燈，將能使這股善與愛的力量更加強大，能為人心帶來安定的力量，並且朝往更好的方向發展。」

如果，你在此時此刻感受到幸福、湧現勇氣，撫平長久以來的焦慮不安，請記住當下的這份感受並將這份感受推己及人，化為實際的利他行動，讓別人也能「感同身受」，體會到良善之心所帶來的安定力量與幸福感；正如《真如苑》鼓勵大家：「用一份幸福的感受召喚更多的幸福，這就是邁向世界和平的第一步。」

真如‧新北《2019國際祈福水燈節》
日期：11／16 （六）
時間：15:00-20:00
地點：新北大都會公園微風運河
網址：http://www.lanternfloating.tw/

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