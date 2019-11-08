情牽40載回顧來時路 桃園國際機場老照片徵集活動

2019-11-08 15:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



耕耘天際走過40，為慶祝桃園國際機場啟用40周年，桃園機場公司舉辦「回憶之旅–桃機懷舊照片徵集」活動，不限主題，無論建築、航機、事件或人物等，即日起至12月8日止，民眾只要於活動網頁上傳與桃園機場相關照片或參加投票，就有機會把禮券、環宇商務禮遇通關體驗、桃園機場限定版行動電源、隨身碟等精選好禮帶回家。

桃園機場公司總經理林祥生表示，桃園國際機場作為臺灣連結世界的門戶，不管是期待已久的出國旅行、商務出差或是海外歸國，機場都是大家拍照留念的場域；進入數位相機、智慧型手機的時代後，桃園機場這幾年來更一直是國人的熱門打卡景點之一，這也是機場公司舉辦徵集活動的發想原點，「希望能結合網路社群等元素，提供國人一個分享機場回憶的平台」，同時也期望藉由大量的圖片，讓大家回顧桃園機場演進，看看機場軟硬體在這些年裡，發生了那些變化。

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目前網站內已經有許多從機場各單位蒐集而來的懷舊照片，包括員工初為人父時帶小孩參觀航空科學館、員工當時還是小學生來機場參訪十大建設等珍貴留影。這些照片不但忠實紀錄當時「中正機場」的風貌，更有許多不復見的人文風景，例如以前的巴士、計程車等，充滿回憶的照片，讓人彷彿回到當年的時光。

參與「回憶之旅–桃機懷舊照片徵集」活動，只要上傳照片及300字以內的敘述，上傳成功即有機會獲得桃園機場限定版行動電源，人氣最高前三名更可分別獲得新臺幣 5,000元、4,000元及3,000元禮券，特別獎則會致贈環宇商務禮遇通關體驗；參加票選的網友則有機會抽中超商禮券、桃園機場40周年限量明信片、隨身碟等精美贈品！歡迎大家找找家中的老照片，讓40年來陪伴大家的桃園機場，保留您珍費的回憶。