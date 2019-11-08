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國人健康識能大歪樓！ 把維骨力當藥品以為能治骨鬆

2019-11-08 14:39聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

近年國人健康意識抬頭，但網路充斥許多錯誤健康資訊或是親友間口耳相傳，讓許多健康知識歪樓，曾有位60多歲的長輩，擔心骨質疏鬆上門，多年前就開始吃維骨力，沒想到日前接受健檢，骨密度指數為-2.9，質疑健檢有誤，事實上，維骨力只能緩解退化性關節炎症狀，並沒有預防或是治療骨鬆的效果。

類似案例無獨有偶，50歲的男子，確診為糖尿病後，定期服用降血糖藥控制，醫師呼籲要減少甜食、含糖飲，男子照做，血糖卻難以有效控制，質疑醫師用藥不佳，最後追出是男子聽信朋友的建議，平時以水果取代正餐，高糖分的水果就成了他血糖失控的最主要原因。

義大醫療集團以及義守大學今宣布取得「2020第一屆全球健康識能高峰會」主辦權，今也出具一分調查結果，台灣醫療資源取得容易，但是仍有多達3成的民眾健康識能嚴重不足，當健康識能不足時，會影響服藥的順從性、理解藥物標籤的能力較弱、流感預防接種率較低、癌症篩檢使用率較低，連住院與急診機率較高。

另外，健康識能不足時，對於自我健康狀況描述會有困難，無法正確說出自己使用的藥名，不知如何提問、經常「沒問題」，影響與醫療人員溝通。較難遵從醫囑，可能經常錯過看診日期、未規則服藥，甚至有較高死亡風險。

健康識能不足除了影響個人健康照護結果，也導致醫療費用的增加，估計因健康識能不足而額外增加的每年總體醫療費用比率達 3％到5％。有研究指出，如果能夠提升民眾健康識能，有節省一成醫療支出左右。

義大醫療集團以及義守大學舉辦的「2020第一屆全球健康識能高峰會」將於明年的10月26至28日於高雄舉行，超過60國、800多位重量級專家參與，屆時將聚焦於「健康識能與健康平權」、「健康識能全球政策」、「健康識能與全球永續發展目標」以及「健康識能數據化與智能時代」等議題。

義守大學義大健檢

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