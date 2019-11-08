立冬小心補過頭！泡腳、半身浴也有補冬功效

2019-11-08 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



今天是廿四節氣的立冬，很多民眾開始吃藥膳補冬。聯新國際醫院中醫科醫師陳藝文提醒，今年冬天氣溫下降較快，立冬進補可以增加免疫力，必需視個人體質來調整。有三高疾病、慢性病或心血管疾病的民眾不宜冒然進補，可用足浴或半身浴來代替，同樣能促進血液循環，保健身體。

立冬進補是中醫所謂的「秋收冬藏」，順應自然節氣的養生之道，為接下來的冬天及隔年做好準備。陳藝文提醒進補應依體質調整，高血壓、糖尿病、高血脂、高尿酸的慢性病患、及長期壓力大、熬夜、晚睡的民眾，對於薑母鴨和羊肉爐等比較燥熱的藥膳，應儘量減少，可改用石斛、玉竹、白芍等滋陰藥材比較適合。

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陳藝文表示，每年立冬或冬至後，都有民眾因為「補錯」或「補過頭」造成身體不適來求診。如果吃太燥熱，可能出現晚上不易入睡，睡眠品質不好，原本僵硬的肩膀和腰背變得更緊繃，甚至疼痛。另外，心跳可能變快，皮膚變差長痘痘，女性經期出現變化，經血量減少、顏色變暗。

如果出現「補過頭」的燥熱症狀，陳藝文建議多補充水分，多吃黑木耳、白木耳等滋潤食物；另外，也可以泡腳或半身浴，將火氣往下帶，幫助排出。如果燥熱情況仍沒有改善，應尋求醫師治療。

陳藝文也表示，泡腳或半身浴不僅適合慢性病患，一般民眾也可當作日常養生保健。半身浴水溫不可過高，以舒適為宜，水位應低於心臟高度，浸泡時間約30分鐘，期間水溫降低可適時添加熱水，亦可加入粗鹽與當歸尾、白芍、熟地黃、雞血藤，促進血液循環。半身浴之後應注意擦乾身體，並持續保持下半身溫暖，避免吹風受寒；如果大量出汗，應補充電解質，可將常溫的運動飲料加熱開水，以一比一的比例飲用。