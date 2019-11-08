立冬補冬補嘴空 中藥材吃對才有益健康
2019-11-08 13:46
聯合報 記者陳雅玲
／雲林縣即時報導
今天是24節氣的立冬，俗話說「立冬補冬補嘴空」，民眾習慣在這天燉湯補冬，雲林縣林內鄉進雄宮將於本周日提供藥膳湯免費供民眾吃平安健康，今天由義峰高中餐飲科學生示範藥燉排骨，並由雲林縣中藥商業同業公會宣導健康食補觀念。
雲林縣中藥商業同業公會理事長沈裕益表示，民眾立冬補冬不要買來路不明的中藥材，正確使用中藥藥材很重要，了解自己體質，搭配藥材才能有最佳效果，吃對了對身體健康才有幫助。
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進雄宮主委林金雄說，帝爺公指示立冬即將來臨，要燉煮養生的藥膳湯，10日上午10點將會開放給信眾吃健康吃平安。
縣議員邱世文表示，今年補冬活動將邀請新住民家庭一起參與，讓新住民家庭與在地民眾品嘗中藥食材，未來在家也能自己料理。
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