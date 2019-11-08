代購商招待「歐洲十日遊」該去？ 網友急勸退「免費的最貴」
2019-11-08 15:12聯合新聞網 綜合報導
許多民眾都夢想去歐洲旅遊，但往往因為機票和住宿費昂貴而罷手。日前一位網友在網上PO文表示有國外代購商提出邀請，免費招待去歐洲義大利十天，且住宿和機票全包，每天只要花幾小時在百貨公司進行代購退稅的手續，其他時間都可以自己運用，讓原PO的友人聽了很心動，正猶豫是否該答應前往，對此許多網友紛紛留言勸退，叫原PO不要做白日夢，當心免費的最貴，要她小心留意。
原PO在「批踢踢女孩版」發文，表示有國外代購廠商找上她的友人協助代購退稅手續，提供免費來回機票和十天住宿，前往義大利後也只要每日在百貨公司協助1到2小時的退稅工作，其他都是自己活動的時間，而且廠商表示這並不是人頭代購，讓原PO友人被問到有點心動，原PO表示「除了每天被綁一兩個小時，不太能跑離市區太遠過夜的點，想問這會很吸引人參加嗎？」
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對此，許多網友紛紛留言，表示這種免費招待的事情可能有問題，「會惹上大麻煩的感覺。」、「東歐女生也被騙去說要當女傭，結果…」、「免錢的最貴，還是小心為上。」、「覺得這種事情很像詐騙，為什麼協助退費非妳去不可？當地人不行嗎？」、「就算代購廠商員工不夠，難道不會找親朋好友一起去？ 怎麼會需要找陌生人去配合？」、「被騙去器官買賣？免費的要小心。」
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