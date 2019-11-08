費玉清自爆前列腺阻塞 不只影響「性」福排尿也會卡卡

2019-11-08 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



醫師表示，前列腺阻塞是多數男性的困擾。示意圖／ingimage授權 分享 facebook

小哥費玉清昨完成最終場演出，宣布「封麥」退出歌壇；昨在演唱會現場，好友江蕙特別送上熱氣球造型的氣球祝福，並寫上別丟包我，要帶我一起去，過去不斷傳出江蕙心屬費玉清，此段祝福又讓過去的話題再次引發討論，費玉清昨笑回「最近前列腺有點阻塞，怕不能給她幸福」，醫師說，前列腺阻塞是多數男性的困擾，也希望藉此提醒國人注意。

書田診所泌尿科主任醫師周固表示，前列腺（即攝護腺）阻塞是一種症狀，引起前列腺阻塞的疾病，主要為前列腺肥大、前列腺炎、前列腺癌等，最常見則以前列腺肥大為最大宗。

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前列腺是位在膀胱口的出口，並連結後尿道的組織，其作用是乘載精蟲，並控制小便，但隨著年紀增長，前列腺肥大的機率愈高，根據研究，50歲以上的男性，就會開始出現前列腺肥大的風險，50歲到60歲間的盛行率約48％、60歲到70歲約77％、70歲到80歲約87％、80歲以上可達90％以上。

周固表示，前列腺肥大是一種良性的細胞增生，使前列腺主體變得愈來愈大，前列腺就會阻塞，影響勃起功能、排尿等；前列腺肥大並非老年人專利，近年也有些年輕患者，大約40歲就出現前列腺肥大等問題。

20歲到50歲之間的族群，若出現前列腺阻塞，比較常見的原因是「前列腺炎」，發生成因不明，約有10％到15％是細菌引起，85％是非細菌性引起，前列腺炎會使患者小腹、鼠蹊部不適，影響射精、頻尿，早上尿道會有分泌物等。

無論是前列腺炎、前列腺肥大、前列腺癌等，目前皆有有效的治療方法，呼籲民眾多關注自身的健康，提早發現能獲得最好得治療。