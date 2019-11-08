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你會炒米粉嗎？農糧署要選出金牌米粉王

2019-11-08 13:22聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

你會炒米粉嗎？農委會要選出「非炒不可之金牌米粉王」。農委會農糧署北區分署希望吸引消費者支持國產優質米製成100%純米米粉，輔導農會舉辦「非炒不可之金牌米粉王」比賽歡迎高中職以上之餐飲及觀光科系學生組隊參賽。

北區分署表示，這次米粉料理競賽，分為初、決賽。參賽者以就讀北部地區（基隆市至苗栗縣）所轄各高中職及大專院校餐飲及觀光科系學生。初賽有別以往，非現場料理，而是以影音方式作為評選，11月22日進行初賽，當日將選出前5組進入決賽；決賽時間將於12月7日於臺北希望廣場舉行。分署長王安石強調，這次比賽參賽者須選用100%純米米粉、食材具三章，將學校所教授理論，應用於實際操作，米粉料理中、西式異國皆可，期待各校學生發揮創意將傳統美食推往成為國際美食。

「非炒不可之金牌米粉王」自即日起受理報名僅至11月15日截止，要把握時間，歡迎各校餐飲及觀光系學生組合踴躍報名，每組限2人組隊參加。報名簡章詳見農糧署北區分署官網(http://nrb.afa.gov.tw/)。

　　報名相關諮詢請洽桃園市農會推廣部戴課員03-3791881分機706。網路報名：https://www.beclass.com/m/rid=23417805dbfc946443eb

農委會農糧署

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