發票存雲端還給明細 網曝好處「最好還是拿」
2019-11-08 14:12聯合新聞網 綜合報導
目前台灣消費多以雲端電子載具功能代替傳統紙本發票，不過，就有網友提出，明明已經給店員刷載具，但還是會拿到許多購物明細，完全失去雲端電子發票的原意，但也有人說，後續若需退換貨，明細會比較方便。
一名網友在臉書「爆廢公社」發文，購物時使用電子發票載具，就是不想拿紙本，但每次結帳完，店員還是會給購物明細，依然累積很多感熱紙，他直呼，「就不能方便一點連明細都存入載具嗎？」
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文章一出，不少網友很有同感地表示，「真的！就是不想拿！還硬要來一張」、「用載具就是不想拿一堆紙」、「電子發票根本鬧事啊，也沒省到紙」。
不過，拿明細也是有優點，有網友指出，雲端發票上傳速度沒那麼快，拿明細就能在第一時間先看出商品是否有刷錯，而一般超商可以請店員直接處理，但若是大型量販店，拿明細可以避免後續需要辦退換貨的麻煩。
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