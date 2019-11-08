食品業搶攻旅展商機 租百坪提供音樂、餐飲

2019-11-08 14:42 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 黃淑惠 ／台北報導



看好旅展人潮，統一集團串連旗下10大品牌首度進駐「itf台北國際旅展」。 記者黃淑惠／攝影 分享 facebook

統一集團串連旗下十大品牌首度進駐「itf台北國際旅展」，在四樓亮麗時尚展區租下120坪提供一個休閒地方，包含有旅遊休閒、咖啡、烘焙、飲品等一應俱全。

統一集團行銷手法翻新，進攻旅展提供時尚餐飲需求，現場提供現烤烘焙、7-11現萃茶飲、手沖精品咖啡、現做炸物等美食飲品，為了讓逛累的消費者有一個更好的休息地方，現場還有小提琴音樂演奏，從視覺、味覺到聽覺，讓民眾盡情感受烘焙咖啡饗宴。

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統一企業集團發言人涂忠正表示，統一集團延續3月國際烘焙展受好評的「統一集團烘焙生活美學館」主題設計，首度進駐旅展，這次還首度增加為十個品牌參展外，也要讓消費者有特別驚喜感，還有機會獲得巴黎左岸來回機票天天抽，以及統一渡假村住宿券等旅遊驚喜，期望消費者到「統一集團烘焙生活美學館」就能吃喝玩樂一次滿足。

涂忠正說，統一渡假村、左岸咖啡館、昂舒巴黎、統一麵粉、統清油脂、Cophi、CITY CAFE現萃茶與珍珠飲品、統一麵包、統一蛋糕屋、Semeur聖娜等，這次特別出動現烤、現作等專業硬體機具與上百人團隊，在11月8日至11日四天展期中，每日都有精彩熱鬧的展演與試吃推廣活動，結合音樂元素，透過五感體驗帶給近40萬逛旅展消費者不同的體驗的焙生活美學。

另外，統一集團旗下也有休閒產業，首度加入「統一集團烘焙生活美學館」陣容的統一渡假村，針對旅展特出4據點（馬武督、谷關、鹿港、墾丁）住宿37折起的超值優惠，主打雙人房住宿優惠價3688元，展場限定再加碼贈送一份雙人簡餐售價約770元。