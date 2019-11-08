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MR小小世足賽 高雄大魯閣草衙道等你來挑戰

2019-11-08 12:41經濟日報 記者吳秉鍇／即時報導

想像化身足球選手，在足球場上把握快攻機會射門得分? 或是化身足球賽守門員，勇猛的在禁區成功攔截射門攻擊?這些精采有趣的足球互動體驗，都在高雄大魯閣草衙道「MR小小世足賽」! 工研院「MR小小世足賽」體驗活動以混合實境（Mixed Reality, MR）的虛實互動方式，提供民眾在展示情境的足球場上與虛擬的足球選手一較高下，期望透過創新的科技互動體驗，拉近科技與一般大眾距離，讓科技成為生活中很有趣的一環，進而帶動混合實境及體感科技的應用需求與產業發展。

「MR小小世足賽」闖關體驗活動共分為四區，第一站在「足球技巧展示區」，藉由資策會提供的VR貼合技術，欣賞虛擬足球選手大秀球技。

第二站「接球區」，戴上工研院結合「高速動作感知」與「觸感擬真回饋」技術手套，由虛擬的足球選手射門，體驗者穿戴MR眼鏡與手套擔任守門員接球，透過肢體動作與手指姿勢追蹤及位置辨識，加上實際模擬接球時產生即時震動，讓民眾在現場聲光效果下同步透過聽覺、視覺和觸覺與虛擬的足球選手對戰，體驗虛擬球賽接球的互動與臨場感。

第三站「踢球區」，體驗者需先更換VR眼鏡，整體透過工研院「環境掃描與建模技術」提供更精緻、引人入勝的虛擬足球場景。

體驗民眾透過VR眼鏡向虛擬的足球踢球射門，系統透過動作感知技術辨識體驗民眾的姿勢與體態來判斷球路，射門得分後可來到最後一站「領獎拍照區」與AR虛擬的金、銀、銅獎盃互動！閃閃發光的獎盃透過「虛擬物件產生光影技術」將環境中的影像擬真化反應在虛擬的獎盃投影上，讓人更能感受聲歷其境的效果，體驗民眾可拿著虛擬的獎盃，拍照留下這有趣的虛實足球互動畫面。

據市場研究公司 Newzoo 統計，2017年全球遊戲產值達1,160億美元，預估到2020年，產值將達到1,435億美元，金額超過筆記型電腦的產值，前景看好。

其中像是擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、混合實境（MR）等創新運用所提供的「沉浸式的娛樂體驗」更是數位經濟時代的新趨勢。工研院希望透過混合實境互動遊樂場的體驗活動，提供民眾近距離與創新科技互動認識的機會，以推廣科技於生活中的應用。

「MR小小世足賽」闖關體驗活動即日起至12月底止，在高雄大魯閣草衙道二樓02003區，免費提供年齡12歲以上對VR MR應用科技有興趣的民眾體驗。

「MR小小世足賽」體驗活動在高雄大魯閣草衙道展出，以混合實境的虛實互動方式，提供...
「MR小小世足賽」體驗活動在高雄大魯閣草衙道展出，以混合實境的虛實互動方式，提供民眾與虛擬的足球選手一較高下。 圖／工研院提供
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