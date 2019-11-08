兩個五年計畫、兩個百億 文策院今揭牌

2019-11-08 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／即時報導



文化內容策進院今天揭牌，文化部長鄭麗君表示，將與文策院攜手啟動兩個新的五年計畫；第一個是投入「兩個百億」，包括影視局明年起五年預計投入100億預算，推動台灣影視音產業發展；另也會編列國發基金100億的投資額度，希望帶動民間投資。同時，也將從明年起在華山文創園區旁推動為期五年的「華山2.0」，進行文化內容產業聚落發展計畫。

文策院今舉行揭牌大會，首次與台灣文化內容產業界及國內外投資人進行正式交流，由藝人黃子佼主持，總統蔡英文也來到現場。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

蔡英文表示，文策院經三年辛苦策畫終於成立，今年國片賣座最好的「返校」，就說明台灣有好故事、有好人才、也有好的環境，這是台灣值得驕傲的地方；另如藝術家黃心健作品也獲威尼斯影展肯定，都讓台灣文化蓬勃發展。

她說，為讓國際看見台灣文化，近年通過文化基本法、逐年增加文化預算，文策院成立，就負擔中介組織、匯聚能量將創作人才、讓好作品和人才被世界看見的重要使命，希望催生台灣文化內容的生態系，這也是文策院使命，希望文策院的存在，能讓台流普遍世界化。

鄭麗君會前受訪，表示將與文策院一起打造「文化新台流」，將投入「兩個百億」，一個是影視局會從明年開始新的五年中程計畫，以100億預算推動台灣影視音產業發展；另也已編列國發基金100億的投資額度，要進場點火帶動民間投資，讓投資台灣文化，成為最前瞻、最具未來性的一門好生意。

鄭麗君也表示，行政院已核定，從明年開始，在既有華山文創園區旁現址為停車場處、之前BOT案所在，推動為期五年的「華山2.0」文化內容產業聚落發展計畫。她說，此處以後將交由文策院營運，結合台灣的科技實力和豐富的文化內容，加速文化科技的跨域應用，建立文化內容產業跨領域的創新合作平台，啟動台灣的文化新經濟。

文策院董事長丁曉菁表示，文策院未來最重要的策略，就是以融資業務能夠帶動民間的資金投資，共同點燃文化文創產業的動能，希望打造世界新台流。她舉例，正協助催生民間的音樂劇公司，希望養成音樂劇定目劇，蓬勃表演藝術能量。

丁曉菁說，在帶動民間的資金投資前，會先協助民間文化團體，做好對於對應資本市場所有專業的相關準備，包括財會、法律、合約等，不論是成熟的業者需要尋找異業結盟跟合作的夥伴，或需要協助的新創公司，都可以來文策院這個平台。

她說，文策院運作模式將是由創意者自己提出申請，包括發展什麼品牌、如何營運等合理可回收的計畫，若也符合當今政策扶植的政策方向，文策院就會支持並協助，共同爭取國發基金的投資。至於審核機制和國發基金的投資一樣，因為國發基金各式的投資在文化部、在經濟部、科技部都有啟動，作業要點是一樣的。