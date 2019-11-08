現代人高齡晚婚 怕品質差選擇凍卵圓生子夢

2019-11-08 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



現代人有晚婚趨勢，愈來愈多女性擔心結婚生子時年齡已太大，造成卵子太少或品質不好，開始考慮提前凍卵來確保自己還能一圓生子夢，根據艾微芙國際生殖醫學中心統計，106年到艾微芙進行凍卵手術的約有232人次；而107年進行凍卵手術的約有500人次，創歷年來新高，凍卵人次以倍數成長。

艾微芙國際生殖醫學中心醫師楊文瑞指出，卵巢在成年之後就不斷地老化；卵巢、卵子的狀態在過了黃金生育期20至35歲後，每年開始有10到15％的衰退，並在37歲後開始急遽下降，超過44歲自然受孕率剩下不到3%。

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楊文瑞表示，年紀愈大要能成功受孕及增加活產率需要的卵子數量就愈多，35歲以下的女性通常只要8到10顆卵子，而35歲至40歲的婦女則需要約15顆，40歲以上的女性就必須要取到20顆卵子，但多數40歲以上的女性卵子品質已偏差，約有一半的卵子染色體是異常的，必須多做幾次取卵療程，才有辦法取到20顆，過程相當辛苦。

楊文瑞指出，依台灣人工生殖法規定需具備合法的婚姻關係，才能進行後續的解卵受精等試管嬰兒療程， 凍卵需要經過兩個階段，第一階段會施打排卵針和破卵針，以刺激卵子成熟並排出卵子；第二階段會依卵泡發育狀況來安排取卵日期，以超音波導引方式取出卵子，整個手術時間約15分鐘，休息1至2小時後即可返家。

而卵子的冷凍保存可保存約10年以上，在國外臨床上也有冷凍20多年再拿出來用，還可以成功懷孕的案例。