固定位置腹痛超過一個月 小心是大腸癌

2019-11-08 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



一名65歲女性，因為自己的母親就是大腸癌過世，所以一直很重視定期篩檢，她五年前大腸鏡檢查正常，半年前的糞便潛血檢查也是陰性。但兩個月前，她開始貧血，右下腹嚴重疼痛，經電腦斷層排除檢查憩室炎，再做大腸鏡，才驚覺闌尾有腫瘤已侵襲到腹壁而劇痛，已是大腸癌第三期。

收治這名個案的書田診所肝膽腸胃科主治醫師邱展賢表示，無症狀的人做糞便潛血檢查，大約有4%會是陽性，這些陽性個案再做大腸鏡，大約50%會找到息肉，4％會找到大腸癌。

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他表示，雖然糞便潛血是很準確的檢查，只要有血就驗得到，但如果不巧檢查當天的糞便沒有血，還是有可能驗不出，上述個案就是這樣的情況。由於腹痛是易被忽略的症狀，要特別注意若位置固定且超過一個月，也可能大腸癌。慶幸的是這名個案的腫瘤細胞還沒有轉移到附近的組織，開刀切除四分之一段大腸之後，又做了一年的化療，目前只需定期追蹤，情況良好。

邱展賢表示，大腸癌最常見的位置在乙狀結腸和直腸，佔大腸癌患者的50%以上，盲腸居次，大約佔10到20％，發生在橫結腸較少。目前大腸癌在發生人數是所有癌症之冠，平均每天都有41人被診斷出大腸癌；至於死亡率，大腸癌在癌症十大死因的排名，不分男女都位居第三，是很常見的癌症。

他表示，根據美國癌症研究協會指出，大腸癌是最可以預防的癌症類型之一，超過一半的大腸癌，需從生活習慣去預防，透過定期篩檢早期發現並治療，早期大腸癌的五年存活率也超過85%。

預防大腸癌，邱展賢建議多吃蔬果、少吃肉類及加工肉品、高脂食物，戒煙酒，同時也要培養運動習慣，並維持理想體重。篩檢則建議50歲以上民眾，每兩年做一次政府補助的糞便潛血檢查。如果是高危險族群，則建議先找醫師進行風險評估，再決定是否需做大腸鏡檢查。

高風險族群包括一等親友大腸癌或息肉、本人有大腸息肉、有家族性息肉史、曾罹患慢性大腸炎、肥胖、平時活動量低、喜愛食用紅肉或脂肪、有吸菸或喝酒習慣。此外，隨年齡增長，大腸癌風險也會上升，目前以55到70歲患者最多。