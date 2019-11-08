吃迴轉壽司要坐哪？ 網友分析指這個位置最佳

2019-11-08 11:50 聯合新聞網 綜合報導



吃迴轉壽司坐哪裡比較好？有網友點出絕佳位置。 聯合報系資料照／記者鄭清元攝影 分享 facebook 許多台灣人很喜歡吃迴轉壽司，因為不僅種類多，價格也不算太貴，但去迴轉壽司店連坐哪都有學問嗎？要坐哪裡吃才能吃得多又划算？一名網友發文詢問「爭鮮坐輸送帶出口是不是很有優勢？」不過有鄉民就分析坐在輸送帶出口反而不好，往後2、3個才是比較好的位置。

原PO在《PTT》論壇寫道去吃迴轉壽司時，坐輸送帶出口位子要吃什麼好吃的都能夠第一個拿到，反觀坐末端只能挑剩下的，如果拿不到自己想吃的就只能請服務生幫忙拿，這也讓他很好奇的想問坐比較前面是不是很有優勢？

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貼文引來網友們的討論，有人說「直接點不是更好」、「坐在轉角盤子沒擺好會直接飛到桌上」、「搶在前面專心聽大家想吃什麼，全部攔截」、「我有次狂拿鮭魚壽司，過沒多久有人爆氣」、「把鮭魚握壽司拿光真的會有人崩潰」。

不過有網友認為最好的位置其實不是坐在輸送帶的出口處，「又不是吃到飽，你沒猶豫時間，很有機會拿錯」、「其實坐那邊會很緊張，一直盯著軌道」、「在出口沒辦法猶豫，往後2、3個差不多」。