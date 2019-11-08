台北國際旅展開場 蔡英文：努力打造穆斯林友善環境
「2019 ITF台北國際旅展」即日起至11日在台北南港展覽館盛大登場。總統蔡英文表示，鼓勵用創意方式提升台灣觀光，像是史上第一次來去總統府住一晚等活動，都帶起很高的關注以及網路點閱。蔡英文說，現在也努力打造穆斯林友善環境，讓穆斯林遊客來，有賓至如歸的感覺。交通部長林佳龍則表示，預估今年底國際觀光客應該會突破1180萬，比去年1106萬人，還成長7%。
蔡總統表示，鼓勵用創意的方式來提升觀光，比如史上第一次來去總統府住一晚的活動等，都帶起很高的點閱率，他也表示，現在也努力打造穆斯林友善環境，讓穆斯林朋友來台灣有賓至如歸的感覺，包括推動祈禱室，清真食品、清真餐廳認證等。
蔡總統表示，台灣今年在穆斯林友善旅遊認證中，被認證為非伊斯蘭國家友善旅遊環境第3名，這顯示我國可以再打開穆斯林旅遊市場，並持續盤點觀光資源以及旅遊路線，今年觀光局推動的小鎮旅遊年，可以讓旅客以深入在地的方式，認識台灣；明年是脊梁山脈旅遊年，則可以吸引國際登山客。
行政院政務委員張景森表示，目前全球觀光收入已經佔了全球10%，到了2030年全世界觀光旅客將達到400億人次，我國現在1年出國的人數將近1600萬人次，產值約200億元美金，這足夠吸引國際參展者來參加我國的旅展，他也相信這樣國際買家也會進來，也可以順道把國內的產品銷售出去，他有信心，也期望可以把台北國際旅展成為亞洲最大的區域性觀光交易平台。
交通部長林佳龍表示，台北國際旅展是亞洲三大旅展之一，交通部跟台灣觀光協會合作，並在行政院的指導之下，跨部分拚觀光，他說，這幾年觀光成績越來越好，到今年10月底為止，我國國際觀光客已經有806萬人次，比去年同期增加76萬，預估今年底國際觀光客應該會突破1180萬，比去年1106萬人，還成長7%。
林佳龍說，今年因為中國干擾，導致陸客限縮，但是包括華航、長榮都把飛機點改到東南亞等處，高鐵也可以銜接到各地觀光，這讓台灣拚觀光不只是台北，而是全台都能受惠。林佳龍說，上半年推出的擴大國旅秋冬遊，以10月來看，比去年增加一成的國內旅遊人次。
林佳龍也重申表示，交通部觀光局要力拚改制為觀光署，另外要盡快召開全國觀光會議，並且提出2030年台灣觀光政策白皮書
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