生育事故即時關懷不理想 衛福部預算遭凍支

2019-11-08 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



根據「生產事故救濟條例」，保障婦女遭逢生育事故時能獲得國家補償，同時要求醫療院所應於事故兩天內提供說明溝通和關懷協助，藉此改善醫病對立及產科執業環境。不過2018年救濟報告顯示，有34%產家於事故後5天內皆未受到關懷，引起陳宜民、李彥秀、徐志榮等立法委員關切，凍結衛福部醫政業務預算300萬元，要求改善。

台灣醫療改革基金會研究員邱珮文表示，生產演變為事故，所造成的心理衝擊是比一般醫糾更劇烈的，因此關懷更顯重要。未做到積極關懷可能有兩個原因，首先是沒有罰則，再者是人力不足。

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邱珮文說，法規要求醫院應成立囊括法律、醫學、心理、社工等專業的關懷小組，若未做成立會被罰鍰，但若未做到兩天內關懷則無罰則。診所方面僅規定需委由專業人員關懷，但未定義專業人員為何，加上診所人力資源也比較受限，不易做到積極關懷。

婦產科醫學會秘書長黃閔照表示，根據救濟報告，獲得救濟金撥付的民眾有高達八成對關懷服務感到滿意，只是院所和產家雙方對於關懷的定義有落差，有些人認為要院長出面致意才算關懷，但其實關懷在第一時間病情說明的時候就已經啟動了。

黃閔照表示，醫學會已在全台各區舉辦多場生產事故溝通關懷實務講習，並要求各縣市婦產科醫師公會，要成為當地婦產科診所進行關懷服務的後援。「生產事故救濟條例」是產科建立不咎責文化的契機，也是產科人力回流的助力，醫學會將繼續協助改善，希望關懷服務讓民眾更有感。

促成「生產事故救濟條例」的前立法委員、台灣女人連線常務理事黃淑英表示，她知道醫學會努力促進醫師與產家的良好關係，甚至針對關懷服務撰寫指引，內容完善，但民眾端感受有落差，衛福部和醫學會應積極改進。

黃淑英提醒，補償、關懷、除錯是「生產事故救濟條例」的三大核心精神，目前補償和關懷成果不錯，但除錯部分確顯不足，醫策會所公佈的生育事故學習案例，內容略嫌避重就輕。黃淑英認為衛福部應為重大生產事故進行根本原因分析，並提供醫學會做經驗學習。

醫事司司長石崇良表示，為了彌平雙方對於關懷的認知落差，今年調查更加明確細分病情解釋、口頭關懷的時間，目前調查結果已趨於一致，民眾也有九成滿意度，希望經此改善和說明，預算能准予動支。至於醫策會的學習案例，並非避重就輕，而是著重將醫院內部檢討轉化為可供經驗學習的教材，並避免加重目前社會風氣的咎責反應。

生產事故救濟條例是臺灣首部醫療事故相關的救濟法案，也是世界首創涵蓋所有生產事故的不責難救濟條例，2016年6月施行至106年底共受理286件申請案，審定總救濟金額1億3080萬元，106 年婦產科住院醫師招收率回升至100%。