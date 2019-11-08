輻射冷卻…明起到下周一 全台低溫16到19度

2019-11-08 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



天氣轉涼、感受偏冷。中央氣象局表示，明天開始到下周一，東北風減弱，明顯轉乾，輻射冷卻效應，使得低溫再更低，桃竹苗低溫只有16度左右，中部以北、空曠地區可能只有14、15度，但白天高溫也高，要留意日夜溫差。

氣象局預報員陳建安表示，未來一周都是東北風影響，今天到明天上午，東北風仍比較強，明天下午到11日東北風減弱，明顯轉乾，這樣的情況會有輻射冷卻效應，需要留意低溫。

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陳建安表示，目前預測9到11日，全台各地低溫南部低區只剩下19、20度，桃竹苗僅16度上下，中部以北、東北部沿海空曠地區可能再低1到2度，各地清晨都有涼意，或感受偏冷。

不過，陳建安提醒，因為水氣偏少，白天高溫反而會回升，這段期間北部地區高溫27度、中南部30度，東部27、28度，日夜溫差比較大。

陳建安表示，下周三下半天，預計會有下一波東北風再增強，到時候沿海風增強，迎風面降雨也轉趨明顯，但目前看來是不會有很大的雨勢，北部、東半部有斷斷續續的降雨。