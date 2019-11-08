今天立冬 天氣跟史上比來是這樣
今天是24節氣中的立冬，氣象達人彭啟明在臉書上指出，古代習慣以立冬為冬季的開始，在東亞來說，中國北方到日本韓國，多數地方已經進入當地歷史平均冬季的標準，例如在中國的東北或是西北，已經有很頻繁的冷空氣醞釀，但長江以南，冷空氣尚未大規模南下，大致上還是秋天的型態。
以台灣來說，立冬時低溫都還有20度上下的水準，過去幾年甚至立冬還曾出現過30度以上的高溫，今年到目前為止，節奏大致上還符合平均值，不算冷或暖。
彭啟明說，從昨天晚上開始，東北風就開始增強，清晨北部空曠地區降到18至19 度，和昨天相比降了1至2度，雖不是很大，但建議大家可以適時的增加一件衣服出門，尤其北部東北部迎風面有些水氣，部分區域還飄著雨，感受有點濕涼的感覺，和昨天晴朗相比，有一點落差。今天上半天會較陰沉偶陣雨，下半天開始會逐步轉乾轉晴。
他說，周六日則是水氣減少，開始轉乾，會明顯放晴，對北部東北部朋友，是很適合外出踏青的好時機，不過要留意，早晚會較過去稍降溫約一些，會明顯較涼，如果民眾周末有空，可以適時將居家的寢具，稍微換季，多一件棉被，而不是夏季的寢具，可以準備深秋時較冷的方式了。
此外，冬季短袖的穿著，也可以再減少一些，長袖可以多一些。下周大致上維持東北風的型態，較為乾燥晴朗，但早晚溫差略大，下一波可能在下周四五之後，北方冷高壓南下，東北風有機會稍增強一些，溫度會略降，但多少仍有待觀察。至於中南部則是穩定的好天氣，要稍微留意空氣品質。
彭啟明表示，至於兩個颱風，哈隆持續往北，將減弱當中，娜克莉颱風則還在滯留，但預期會逐步往越南方向接近，對台灣都沒直接影響。
中央氣象局表示，昨天上半天各地大多還是以多雲到晴為主；下半天開始東北季風增強，迎風面的桃園以北和東半部地區雲量增多，有局部雨勢出現；今日清晨氣溫偏涼，各地低溫約18至23度。
氣象局說，今天東北季風持續增強，北部、東半部雲量偏多，有局部降雨的發生，靠近基隆北海岸、桃園以北沿海、大台北山區及東北部地區陰雨狀態較多，其中宜蘭地區雨勢比較持續，並有局部大雨發生的機率；氣溫方面，北台灣一整天偏涼只有19至24度，中南部地區持續日夜溫差大，白天高溫接近30度，入夜後至清晨低溫18至21度。
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