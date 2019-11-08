今天立冬 天氣跟史上比來是這樣

2019-11-08 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／即時報導



東北風就開始增強，氣溫下降，建議適時增加一件衣服再出門。聯合報系資料照 分享 facebook

今天是24節氣中的立冬，氣象達人彭啟明在臉書上指出，古代習慣以立冬為冬季的開始，在東亞來說，中國北方到日本韓國，多數地方已經進入當地歷史平均冬季的標準，例如在中國的東北或是西北，已經有很頻繁的冷空氣醞釀，但長江以南，冷空氣尚未大規模南下，大致上還是秋天的型態。

以台灣來說，立冬時低溫都還有20度上下的水準，過去幾年甚至立冬還曾出現過30度以上的高溫，今年到目前為止，節奏大致上還符合平均值，不算冷或暖。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

彭啟明說，從昨天晚上開始，東北風就開始增強，清晨北部空曠地區降到18至19 度，和昨天相比降了1至2度，雖不是很大，但建議大家可以適時的增加一件衣服出門，尤其北部東北部迎風面有些水氣，部分區域還飄著雨，感受有點濕涼的感覺，和昨天晴朗相比，有一點落差。今天上半天會較陰沉偶陣雨，下半天開始會逐步轉乾轉晴。

他說，周六日則是水氣減少，開始轉乾，會明顯放晴，對北部東北部朋友，是很適合外出踏青的好時機，不過要留意，早晚會較過去稍降溫約一些，會明顯較涼，如果民眾周末有空，可以適時將居家的寢具，稍微換季，多一件棉被，而不是夏季的寢具，可以準備深秋時較冷的方式了。

此外，冬季短袖的穿著，也可以再減少一些，長袖可以多一些。下周大致上維持東北風的型態，較為乾燥晴朗，但早晚溫差略大，下一波可能在下周四五之後，北方冷高壓南下，東北風有機會稍增強一些，溫度會略降，但多少仍有待觀察。至於中南部則是穩定的好天氣，要稍微留意空氣品質。

彭啟明表示，至於兩個颱風，哈隆持續往北，將減弱當中，娜克莉颱風則還在滯留，但預期會逐步往越南方向接近，對台灣都沒直接影響。

中央氣象局表示，昨天上半天各地大多還是以多雲到晴為主；下半天開始東北季風增強，迎風面的桃園以北和東半部地區雲量增多，有局部雨勢出現；今日清晨氣溫偏涼，各地低溫約18至23度。