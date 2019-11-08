護理師抱病上班 病人家屬貼心一句話感動所有人

2019-11-08 09:10 聯合新聞網 綜合報導



一名護理師回憶曾經抱病上班，遇到一名病人家屬給了她喉糖和發泡錠，讓她感動不已。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／ingimage 分享 facebook 醫護人員時常得忙進忙出，不分晝夜的照顧病人，有時感冒生病了也不得閒，一名護理師回憶起一年多前抱病工作時，有位病人的家屬貼心的遞給她喉糖跟發泡錠，還說「妳照顧我老公，那讓我照顧妳」，讓她直到今天都忘不掉這份溫暖。

這名護理師在《Dcard》論壇表示一年多前的冬天，她雖然患了感冒但仍抱病上小夜班，只不過上班期間鼻塞又咳嗽，整個人病懨懨的，但她仍打起精神，幫病人抽痰、記錄攝入排出等。這個時候，有個病床的家屬從病房走出來，拿了一盒喉糖跟發泡錠給原PO，還告訴她說「妳照顧我老公，那讓我照顧妳」，這句話讓原PO聽了感動又溫暖。

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她說直到現在每次只要感冒時，就會想起當時的那份溫暖，「不知道阿姨過得好嗎？我過得很好，我依然在臨床上努力著，身體還是很差，但我有好好吃飯。希望妳永遠健康，當時的妳辛苦了」。

文章也讓許多網友看了淚水快要奪眶而出，有人說「哭了！好溫暖喔，怎麼辦淚腺好發達喔，我遇到一定去廁所大哭」、「好想哭喔」、「怎麼沒遇過這種家屬？哭」、「這當下會爆哭吧！太暖了」、「被家屬關心真的會很感動」、「好用心的家屬喔」、「好家屬真的可遇不可求」、「這樣的家屬是臨床上每位工作人員的強心針啊」。