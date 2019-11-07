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育兒津貼加碼 幼教團體：政策應回歸賴神的「三全」

2019-11-07 22:29聯合報 記者陳宛茜／即時報導

教育部與衛福部聯手宣布，明年起二到三歲幼兒若把孩子送準公共托嬰中心或準公共保母，每月補助由目前兩千五加碼到六千元；並增設幼幼班，減輕家長育兒的負擔。全國幼教總會總會長何明德認為，此次加碼雖可減輕家長負擔，但未顧及公平性，甚至加大了準公共化和非準公共托嬰中心的補助差距。

何明德分析，此次加碼僅嘉惠加入準公共化的托嬰中心與公共保母，非準公共化托嬰中心不僅未享有加碼，與準公共化者落差更大，「政策上不公平」。他主張政府的幼兒教育與照顧政策應回歸行政院前院長賴清德所說的「三全」:「全部兒童、全面補助、全國一致」。

此次加碼包括增設幼幼班。何明德指出，幼幼班因為師生比例變低、增加人事成本，許多幼兒園多半不願開辦，相關幼教師資也相當缺乏。如今透過政府政策增設，或許可刺激幼教人才的投入。他舉例，今年幼保科系的招生狀況便較過去理想。

何明德表示，今年台灣出生率已首度低於死亡率，出現「死亡交叉」。政府今年推出的準公共化嬰幼兒政策是否奏效，端看明年的生育率是否提升。

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