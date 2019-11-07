新手爸媽必讀！一張表看懂明年0至3歲托育津貼
2019-11-07 22:26
聯合報 記者章凱閎
／即時報導
蔡政府今天宣布，明年1月起，2至3歲幼兒由準公共托嬰中心或保母來帶，家長每月可拿6000元托育補助，約有1萬6000名兒童受惠。屆時，若家裡現在有0至3歲的孩子，該適用何種補助方案？孩子送準公共化幼兒園，或是續留準公共托嬰中心，津貼又會差多少？看一張表秒懂明年新制。
目前家中若有0歲以上、未滿2歲的孩子，若是送準公共保母、或準公共托嬰中心，每月可領6000元托育津貼；若是送「公共托育」單位，每月則可領3000元托育津貼。但明年1月起托育津貼新制，若孩子已滿2歲，卻找不到設有2歲專班的公私立幼兒園，必須續留準公共保母、托嬰中心，或公共托育，3歲以前每月仍續領前述托育津貼（準公共保母和準公共托嬰每月6000元，公托每月3000元）。
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若家中孩子很幸運，可就讀公共化幼兒園2歲專班，家長雖拿不到現金津貼，但可享有低價教保服務。就讀公立幼兒園2歲專班，家長平均每月繳2500元；就讀非營利幼兒園2歲專班，家長平均每月繳3500元，其餘費用由政府補貼。
若家中孩子是就讀準公共化幼兒園2歲專班，家長也拿不到現金津貼，但平均每月僅需繳4500元，其餘費用由政府補貼。
若0至3歲的孩子，未送公托、準公托、公幼或準公幼，而是就讀私托、私幼、或選擇在自家照顧，家長每月可領取2500元育兒津貼。
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