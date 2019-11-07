親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

宜蘭大雨特報 北台灣明一整天偏涼低溫不到20度

2019-11-07 22:05聯合報 記者陳智華╱即時報導

氣象局指出，明天（８日）東北季風持續增強，北部、東半部持續有局部降雨的發生，宜蘭...
氣象局指出，明天（８日）東北季風持續增強，北部、東半部持續有局部降雨的發生，宜蘭地區雨勢比較持續，並有局部大雨發生的機率。報系資料照
分享
中央氣象局今天晚間9時40分發布大雨特報，受東北季風影響，今(7日)晚至明(8)日宜蘭地區有局部大雨發生的機率，呼籲民眾注意。

氣象局指出，明天（8日）東北季風持續增強，北部、東半部持續有局部降雨的發生，宜蘭地區雨勢比較持續，並有局部大雨發生的機率；氣溫方面，明天北台灣一整天偏涼，只有19至23度，中南部地區持續日夜溫差大，清晨低溫18至21度，高溫接近30度。

隨著東北風增強，氣象局說，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9到10級強陣風，鄰近海域風浪也會增大；另外基隆北海岸則容易有突發性大浪，民眾在海邊活動、海上作業要注意安全。

此外，第24號輕度颱風「娜克莉」，下午2時位於鵝鑾鼻南南西方1060公里海面上，短期內呈現滯留的狀態，後續將朝中南半島移動，氣象局說，預計對台灣無直接影響；第23號中度颱風「哈隆」，下午2時位於鵝鑾鼻東方3170公里的海面上，強度將逐漸減弱，對台灣天氣也沒有影響。

中央氣象局今天晚間9時40分對宜蘭發布大雨特報。圖╱氣象局提供
中央氣象局今天晚間9時40分對宜蘭發布大雨特報。圖╱氣象局提供
分享

氣象局颱風蘭嶼

相關新聞

新手爸媽必讀！一張表看懂明年0至3歲托育津貼

2019-11-07 22:26

殺菌液蛋不得驗出沙門氏菌 新規定明年元旦上路

2019-11-07 11:25

穆斯林遊客從20萬人次高峰下跌 觀光局要推倍增計畫

2019-11-07 10:55

北市「危老」建築近2.5萬棟 老屋「轉生術」正當紅

2019-11-07 12:55

一目了然 我的冰箱收納管理術

2019-11-07 10:25

育兒津貼加碼 幼教團體：政策應回歸賴神的「三全」

2019-11-07 22:29

日本服務業態度真的有比台灣好？ 網友：看地區

2019-11-07 21:03

機車停車場設置條件放寬 路外停車格統一規格

2019-11-07 14:10

2女乳房疼痛有硬塊竟是癌 沒乳癌家族史別輕忽

2019-11-07 13:18

逛展避雷！ITF國際旅展必知5點 留意有無含稅、小費

2019-11-07 21:00

週五有雨略降溫 週末出遊溫差大

2019-11-07 20:50

立冬不一定冷 中醫籲多吃當季蔬果、食療補身

2019-11-07 19:58

部落共生 林依瑩當長照員還得兼養雞

2019-11-07 19:30

願景／ 電子尿布、照護機器人⋯⋯智慧照護時代來臨！

2019-11-07 19:24

農試所改良香菇太空包 產量增一成

2019-11-07 19:11

營養師公開「庶民菇」養生價值 打趴萬元天價舶來菇

2019-11-07 17:03

台越外交靠青年 公民咖啡館挺台灣

2019-11-07 16:31

2歲幼兒續留準公共托嬰中心或保母 明年起月領6000元

2019-11-07 16:19

台北旅展明開幕 環署抽獎送環保旅館住宿券

2019-11-07 16:15

托幼補助加碼 家長怨制度亂 一次到位有那麼難嗎？

2019-11-07 16:03

燒燙傷至少沖水15分鐘以上才有效 7成家長竟不知道

2019-11-07 16:00

衛福部閃亮新人獎 台東醫院張昕煥繼續看診「隔空領獎」

2019-11-07 15:32

校務基金不透明 台大師生發起「開箱校長小金庫」連署

2019-11-07 15:31

肺癌連9年居惡性腫瘤之首 基因檢測可發現罕見癌

2019-11-07 14:59

醫事司：困難用藥調度平台 年底前上路

2019-11-07 14:24

5個月過去了…兒童醫材短缺有改善？ 醫師：無感

2019-11-07 14:22

奇美引進新檢驗系統 細菌確認更快爭取急重症救治時機

2019-11-07 14:12

夜市小吃怕怕 穆斯林遊客最愛泡溫泉、逛101

2019-11-07 14:11

清真餐點、禮拜室…交通運輸工具設穆斯林友善措施

2019-11-07 14:09

陸客不來遊客減 觀光局推穆斯林倍增計畫

2019-11-07 14:06

看環保署知識競賽直播 答對抽iPhone、東京雙人機票

2019-11-07 14:02

強力水柱噴飛護目鏡失明 內視鏡輔助手術讓他重見光明

2019-11-07 13:58

台北國際旅展有好康 海科館限量開賣3館暢遊雙人套票

2019-11-07 13:54

蔡英文加碼育兒津貼？教育部下午說明補助方案

2019-11-07 13:10

開刀房神秘器械開箱！ 止血鉗、組織剪都上場

2019-11-07 12:45

台北國際旅展折扣超殺！好康整理包來了

2019-11-07 12:27

肺阻塞年死5000人 國健署籲戒菸保健康

2019-11-07 12:19

杭菊花海盛開 苗栗銅鑼邀民眾賞菊品芋頭

2019-11-07 12:05

避免笑氣遭濫用 食藥署加強管理力道

2019-11-07 12:04
看更多

熱門文章

台北國際旅展折扣超殺！好康整理包來了

2019-11-07 12:27

一晚2千有找！ITF旅展31家五星級飯店 住宿優惠總整理

2019-11-06 21:42

台鐵超美通勤新車年底亮相！莒光、復興後年汰換

2019-11-07 17:36

別留遺憾！收癌父親筆信 北漂男心酸籲：有空多回家

2019-11-07 16:44

只送不賣！ 麥當勞外送滿額贈「麥麥經典杯套」

2019-11-06 23:56

今年秋天比較涼是個「誤會」 天氣小編分析給你聽

2019-11-07 07:46

為中華隊加油！繼光香香雞、頂呱呱今天限定優惠

2019-11-07 13:54

外送到女友公司卻被裝不認識 網友嘆「放生吧！」

2019-11-07 14:12

2歲幼兒續留準公共托嬰中心或保母 明年起月領6000元

2019-11-07 16:19

重訓只練上半身 當心血管硬化

2019-11-06 23:59

彭啟明：周末轉乾回溫 下周冷空氣有增強趨勢

2019-11-07 08:04

日本服務業態度真的有比台灣好？ 網友：看地區

2019-11-07 21:03

這隻雞超狂！全聯靠「它」兩天銷量破10萬隻

2019-11-07 19:26

每日星座運勢／雙魚創意十足的一天　投資眼明手快

2019-11-07 00:00

高富帥結不了婚的10道難關！第一名絕不是太有錢

2019-11-07 15:10

保障新型態勞動者 勞動部將修職安法

2019-11-07 00:06

｢芋頭」大勝馬鈴薯? 網友神解析：這樣吃火鍋才對味

2019-11-07 16:16

影／老鷹空投？澳洲鄉間天降幼犬 一驗竟是稀有種

2019-11-07 17:15

快手刀買起來! 釜山航空機票買一送一下殺1111元起

2019-11-07 13:47

蝦皮11.11最強購物節 雙11當天iPhone 11只要11元

2019-11-07 17:22

蔡英文加碼育兒津貼？教育部下午說明補助方案

2019-11-07 13:10

「瘋狂雙11」 身分證有這數字 百元住台南這家飯店

2019-11-07 12:28

看完棒球就來排！SOGO周年慶開打 民眾3點到場搶買家電

2019-11-07 10:42

金色三麥、饗食天堂11元開懷吃喝！雙11餐飲優惠看這裡

2019-11-07 20:17

職場上「被挖洞跳」 反而跳得更高的4個生肖

2019-11-07 08:00

很有生意頭腦！這些生肖能把興趣變現金

2019-11-07 08:44

穆斯林遊客從20萬人次高峰下跌 觀光局要推倍增計畫

2019-11-07 10:55

公布貓狗認養黑名單！十天逾5千人連署破成案門檻

2019-11-07 16:07

宜蘭大雨特報 北台灣明一整天偏涼低溫不到20度

2019-11-07 22:05

美到暈！迪奧新推「老花氣墊粉餅」台灣買不到哭哭惹

2019-11-07 12:13

托幼補助加碼 家長怨制度亂 一次到位有那麼難嗎？

2019-11-07 16:03

光棍節住五星、免費吃大餐！這些飯店超狂 搶直播開賣

2019-11-07 10:27

營養師公開「庶民菇」養生價值 打趴萬元天價舶來菇

2019-11-07 17:03

遊日韓太划算！ 2019ITF國際旅展必搶行程推薦

2019-11-07 17:13

南部空品今「橘色警報」 高屏恐瞬間紅害

2019-11-07 05:37

殺菌液蛋不得驗出沙門氏菌 新規定明年元旦上路

2019-11-07 11:25

本周五到周日 高雄、南投看懸日美景

2019-11-07 09:20

230元入住星級飯店！ITF線上旅展 不必出門更便宜

2019-11-07 19:14

多領年終、決定升遷靠這次！年底事業運超旺4個生肖

2019-11-07 17:12

2女乳房疼痛有硬塊竟是癌 沒乳癌家族史別輕忽

2019-11-07 13:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top