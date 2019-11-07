逛展避雷！ITF國際旅展必知5點 留意有無含稅、小費
2019-11-07 21:00
聯合報 記者魏妤庭
／即時報導
全年規模最大的2019 ITF台北國際旅展，即將在11月8日到11月11日間登場，想要出國旅遊又想省荷包，有不少民眾會到現場搶便宜，但要特別留意部分資訊，以免訂了之後才發現限制多多，或是價格未稅或小費，還要東加西加。
1.價格先看稅
旅展現場總會擺滿各種優惠招牌，旅行社部分，港澳最低甚至不用3,000元就能有3天2夜的行程可買、日韓則是最低2萬元有找。不過，這些超殺價格大多數未含稅金，原則上需加上幾千元稅金才是最後付款價格，若是有指定日期、假日出發，又或是航班時間較佳，價格還會再往上加，說不定最後買起來，還比網站上還貴。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
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■ 贊助說明
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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機票部分也同理，有些航空公司會打出單程或來回最低99元、199元或是899元等優惠價格，但這些價格多半是未稅價格，有些含稅後，至少要加上2,500元以上，如果是廉價航空，要託運行李，還要另外加錢。不僅如此，通常優惠機票一旦開票是無法更改行程、日期、名稱，也不得辦理退費。購買前最好詢問清楚，並且確定相關資訊再購買為佳。
2.長程線看小費
長程航線尤其歐美線，通常會要求每日給領隊、導遊、司機小費，但有些旅展優惠行程不一定有包含小費，以土耳其為例，領隊、導遊、司機加起來每天10美金，大多數以10天起跳，至少要準備100美金，這就是額外需付的費用。
3.價格便宜看行程
若是想購買的行程價格愈便宜，就愈要留意旅行社規畫的行程，仔細看是否有安排過多的購物站，只是買買買行程，在購買前，必須評估是否能夠接受這樣的行程。
4.跟團看「保證出團」
旅行社推出的團體行程，大多數會規定需達到一定人數才會成團出發，若是選擇到較為冷門的行程，可能會出不了團的疑慮，最好在購買前與銷售人員確認是否保證出團，以免滿心期待落空。
5.刷卡拿好康
旅展通常會與信用卡公司合作，付費前可以先詢問服務人員，有哪些信用卡公司會提供禮品或是折價券，又或是有否與主辦單位的特殊優惠活動結合。
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