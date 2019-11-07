親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

12強Live／八局下朱育賢4打數交白卷 0:5落後日本

無法給江蕙幸福！費玉清拋震撼彈「前列腺阻塞」

日本服務業態度真的有比台灣好？ 網友：看地區

2019-11-07 21:03聯合新聞網 綜合報導

過去日本給人的印象是以客為尊，「お客様は神様です」（客人就是神），但原PO想詢問...
過去日本給人的印象是以客為尊，「お客様は神様です」（客人就是神），但原PO想詢問，日本的服務業態度真的比較好嗎？示意圖。記者陳易辰/攝影
分享

日本服務業的敬業精神令人佩服已經不是新聞，不過近日有網友表示，有些人即便去東京也經常遇到店員態度愛理不理的狀況，讓他不禁詢問「日本的服務業態度真的以比台灣好嗎？」文章一出也引起許多網友熱烈討論。

今（7）日一名網友在PTT發文表示，他覺得不論哪個國家服務業都很辛苦，但因為偶然問起去過日本的同事，即便是東京也經常遇到服務人員態度愛理不理的狀況，更別說大阪和東京又差了一個量級。過去日本給人的印象是以客為尊，「お客様は神様です」（客人就是神），但原PO想詢問，日本的服務業態度真的比較好嗎？

原PO也表示，其實台灣服務業在華人圈也效法日本以客為尊這點，相較於香港和大陸，以及除去少數比較江湖氣的店和店員，台灣服務業態度算是頂級的，原PO也說，「這不由得有點毀掉我對日本的想像」，但他也詢問網友們，想請問了解日本的版友是不是真的這樣，還是純粹只是個案呢？

文章一出有許多網友留言表示，「會覺得日本態度好是因為你聽不懂他在講啥」、「日本人最擅長擺笑臉酸人」、「聽不懂的話只要有笑容就覺得態度好了」、「看地區，覺得大阪跟沖繩熱情度跟台灣很像，東京就蠻不喜歡的」、「我遇到的大阪商家都很有禮貌耶」、「關東已經相對比較有善了，關西才是真的…」、「日本很多皮笑肉不笑的很可怕」。

也有人提到可能被當成陸客所以態度很差，但也有許多人表示，「其實我覺得服務業看到大陸人就給臉色也是態度差，服務業更不應該給客人貼標籤」、「我是販售鐘錶的零售服務業，我遇到的大陸客人都非常有禮和客氣，無論有買沒買，讓我有檢討自己的刻版印象」、「我覺得沒禮貌的客人跟國家民族性有關，但不絕對」。

東京大阪陸客PTT

相關新聞

殺菌液蛋不得驗出沙門氏菌 新規定明年元旦上路

2019-11-07 11:25

穆斯林遊客從20萬人次高峰下跌 觀光局要推倍增計畫

2019-11-07 10:55

北市「危老」建築近2.5萬棟 老屋「轉生術」正當紅

2019-11-07 12:55

一目了然 我的冰箱收納管理術

2019-11-07 10:25

機車停車場設置條件放寬 路外停車格統一規格

2019-11-07 14:10

2歲幼兒續留準公共托嬰中心或保母 明年起月領6000元

2019-11-07 16:19

2女乳房疼痛有硬塊竟是癌 沒乳癌家族史別輕忽

2019-11-07 13:18

逛展避雷！ITF國際旅展必知5點 留意有無含稅、小費

2019-11-07 21:00

週五有雨略降溫 週末出遊溫差大

2019-11-07 20:50

立冬不一定冷 中醫籲多吃當季蔬果、食療補身

2019-11-07 19:58

部落共生 林依瑩當長照員還得兼養雞

2019-11-07 19:30

願景／ 電子尿布、照護機器人⋯⋯智慧照護時代來臨！

2019-11-07 19:24

農試所改良香菇太空包 產量增一成

2019-11-07 19:11

營養師公開「庶民菇」養生價值 打趴萬元天價舶來菇

2019-11-07 17:03

台越外交靠青年 公民咖啡館挺台灣

2019-11-07 16:31

台北旅展明開幕 環署抽獎送環保旅館住宿券

2019-11-07 16:15

托幼補助加碼 家長怨制度亂 一次到位有那麼難嗎？

2019-11-07 16:03

燒燙傷至少沖水15分鐘以上才有效 7成家長竟不知道

2019-11-07 16:00

衛福部閃亮新人獎 台東醫院張昕煥繼續看診「隔空領獎」

2019-11-07 15:32

校務基金不透明 台大師生發起「開箱校長小金庫」連署

2019-11-07 15:31

肺癌連9年居惡性腫瘤之首 基因檢測可發現罕見癌

2019-11-07 14:59

醫事司：困難用藥調度平台 年底前上路

2019-11-07 14:24

5個月過去了…兒童醫材短缺有改善？ 醫師：無感

2019-11-07 14:22

奇美引進新檢驗系統 細菌確認更快爭取急重症救治時機

2019-11-07 14:12

夜市小吃怕怕 穆斯林遊客最愛泡溫泉、逛101

2019-11-07 14:11

清真餐點、禮拜室…交通運輸工具設穆斯林友善措施

2019-11-07 14:09

陸客不來遊客減 觀光局推穆斯林倍增計畫

2019-11-07 14:06

看環保署知識競賽直播 答對抽iPhone、東京雙人機票

2019-11-07 14:02

強力水柱噴飛護目鏡失明 內視鏡輔助手術讓他重見光明

2019-11-07 13:58

台北國際旅展有好康 海科館限量開賣3館暢遊雙人套票

2019-11-07 13:54

蔡英文加碼育兒津貼？教育部下午說明補助方案

2019-11-07 13:10

開刀房神秘器械開箱！ 止血鉗、組織剪都上場

2019-11-07 12:45

台北國際旅展折扣超殺！好康整理包來了

2019-11-07 12:27

肺阻塞年死5000人 國健署籲戒菸保健康

2019-11-07 12:19

杭菊花海盛開 苗栗銅鑼邀民眾賞菊品芋頭

2019-11-07 12:05

避免笑氣遭濫用 食藥署加強管理力道

2019-11-07 12:04

門診減量未達標八成在北部 總核扣健保逾億元

2019-11-07 12:01

曾被「張老師」救回 她成為全台首位視障心理師

2019-11-07 11:56

盤點各大交通穆斯林友善措施 這服務區全設免治馬桶

2019-11-07 11:18
看更多

熱門文章

台北國際旅展折扣超殺！好康整理包來了

2019-11-07 12:27

一晚2千有找！ITF旅展31家五星級飯店 住宿優惠總整理

2019-11-06 21:42

台鐵超美通勤新車年底亮相！莒光、復興後年汰換

2019-11-07 17:36

別留遺憾！收癌父親筆信 北漂男心酸籲：有空多回家

2019-11-07 16:44

只送不賣！ 麥當勞外送滿額贈「麥麥經典杯套」

2019-11-06 23:56

今年秋天比較涼是個「誤會」 天氣小編分析給你聽

2019-11-07 07:46

好市多上架這款iPhone 11防摔殼 售價竟然只要官網一半

2019-11-06 22:37

為中華隊加油！繼光香香雞、頂呱呱今天限定優惠

2019-11-07 13:54

外送到女友公司卻被裝不認識 網友嘆「放生吧！」

2019-11-07 14:12

重訓只練上半身 當心血管硬化

2019-11-06 23:59

2歲幼兒續留準公共托嬰中心或保母 明年起月領6000元

2019-11-07 16:19

彭啟明：周末轉乾回溫 下周冷空氣有增強趨勢

2019-11-07 08:04

囤票趁現在！ ITF台北國際旅展各大樂園祭出超殺折扣

2019-11-06 22:59

每日星座運勢／雙魚創意十足的一天　投資眼明手快

2019-11-07 00:00

保障新型態勞動者 勞動部將修職安法

2019-11-07 00:06

高富帥結不了婚的10道難關！第一名絕不是太有錢

2019-11-07 15:10

這隻雞超狂！全聯靠「它」兩天銷量破10萬隻

2019-11-07 19:26

｢芋頭」大勝馬鈴薯? 網友神解析：這樣吃火鍋才對味

2019-11-07 16:16

影／老鷹空投？澳洲鄉間天降幼犬 一驗竟是稀有種

2019-11-07 17:15

快手刀買起來! 釜山航空機票買一送一下殺1111元起

2019-11-07 13:47

蔡英文加碼育兒津貼？教育部下午說明補助方案

2019-11-07 13:10

蝦皮11.11最強購物節 雙11當天iPhone 11只要11元

2019-11-07 17:22

「瘋狂雙11」 身分證有這數字 百元住台南這家飯店

2019-11-07 12:28

日本服務業態度真的有比台灣好？ 網友：看地區

2019-11-07 21:03

看完棒球就來排！SOGO周年慶開打 民眾3點到場搶買家電

2019-11-07 10:42

職場上「被挖洞跳」 反而跳得更高的4個生肖

2019-11-07 08:00

很有生意頭腦！這些生肖能把興趣變現金

2019-11-07 08:44

公布貓狗認養黑名單！十天逾5千人連署破成案門檻

2019-11-07 16:07

穆斯林遊客從20萬人次高峰下跌 觀光局要推倍增計畫

2019-11-07 10:55

美到暈！迪奧新推「老花氣墊粉餅」台灣買不到哭哭惹

2019-11-07 12:13

光棍節住五星、免費吃大餐！這些飯店超狂 搶直播開賣

2019-11-07 10:27

南部空品今「橘色警報」 高屏恐瞬間紅害

2019-11-07 05:37

殺菌液蛋不得驗出沙門氏菌 新規定明年元旦上路

2019-11-07 11:25

托幼補助加碼 家長怨制度亂 一次到位有那麼難嗎？

2019-11-07 16:03

營養師公開「庶民菇」養生價值 打趴萬元天價舶來菇

2019-11-07 17:03

本周五到周日 高雄、南投看懸日美景

2019-11-07 09:20

遊日韓太划算！ 2019ITF國際旅展必搶行程推薦

2019-11-07 17:13

金色三麥、饗食天堂11元開懷吃喝！雙11餐飲優惠看這裡

2019-11-07 20:17

2女乳房疼痛有硬塊竟是癌 沒乳癌家族史別輕忽

2019-11-07 13:18

多領年終、決定升遷靠這次！年底事業運超旺4個生肖

2019-11-07 17:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top