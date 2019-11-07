日本服務業態度真的有比台灣好？ 網友：看地區

2019-11-07 21:03 聯合新聞網 綜合報導



過去日本給人的印象是以客為尊，「お客様は神様です」（客人就是神），但原PO想詢問，日本的服務業態度真的比較好嗎？示意圖。記者陳易辰/攝影 分享 facebook

日本服務業的敬業精神令人佩服已經不是新聞，不過近日有網友表示，有些人即便去東京也經常遇到店員態度愛理不理的狀況，讓他不禁詢問「日本的服務業態度真的以比台灣好嗎？」文章一出也引起許多網友熱烈討論。

今（7）日一名網友在PTT發文表示，他覺得不論哪個國家服務業都很辛苦，但因為偶然問起去過日本的同事，即便是東京也經常遇到服務人員態度愛理不理的狀況，更別說大阪和東京又差了一個量級。過去日本給人的印象是以客為尊，「お客様は神様です」（客人就是神），但原PO想詢問，日本的服務業態度真的比較好嗎？

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

原PO也表示，其實台灣服務業在華人圈也效法日本以客為尊這點，相較於香港和大陸，以及除去少數比較江湖氣的店和店員，台灣服務業態度算是頂級的，原PO也說，「這不由得有點毀掉我對日本的想像」，但他也詢問網友們，想請問了解日本的版友是不是真的這樣，還是純粹只是個案呢？

文章一出有許多網友留言表示，「會覺得日本態度好是因為你聽不懂他在講啥」、「日本人最擅長擺笑臉酸人」、「聽不懂的話只要有笑容就覺得態度好了」、「看地區，覺得大阪跟沖繩熱情度跟台灣很像，東京就蠻不喜歡的」、「我遇到的大阪商家都很有禮貌耶」、「關東已經相對比較有善了，關西才是真的…」、「日本很多皮笑肉不笑的很可怕」。

也有人提到可能被當成陸客所以態度很差，但也有許多人表示，「其實我覺得服務業看到大陸人就給臉色也是態度差，服務業更不應該給客人貼標籤」、「我是販售鐘錶的零售服務業，我遇到的大陸客人都非常有禮和客氣，無論有買沒買，讓我有檢討自己的刻版印象」、「我覺得沒禮貌的客人跟國家民族性有關，但不絕對」。