週五有雨略降溫 週末出遊溫差大
2019-11-07 20:50台灣醒報 記者張元融╱台北報導
週五下半天迎風面開始降雨！中央氣象局表示，8日（週五）東北季風增強，北台灣天氣轉涼，東北部地區有局部大雨發生的機率。天氣職人吳聖宇表示，週五白天北台灣的高溫預估只剩下23～24度。週六日則受乾空氣的影響，大部分地方天氣穩定、晴到多雲，適合出遊！
週五東北部降雨
吳聖宇表示，週五上半天這段期間，在東北部局部區域有機會出現局部較多的累積雨量，預期「降雨要到週五下半天」，隨著短波槽通過台灣以北，槽後較乾的空氣南下，降雨就會慢慢趨緩至停止下來。新竹以南地區則不受影響，仍維持多雲到晴的天氣。
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「隨著東北季風增強，週五北台灣的溫度將下降轉涼。」吳聖宇指出，週五白天北台灣的高溫預估只剩下23~24度、中南部仍有28~30度，「南北部溫度差異較大，南來北往的朋友要多留意。」
週末日夜溫差大
氣象專家彭啟明表示，週五晚起空氣轉乾，雲量減少；假日兩天的夜晚、清晨在中北部空曠地區要留意「輻射冷卻效應」，「部分空曠地區低溫預報可到17度或更低一點，日夜溫差的變動頗大，早出晚歸的朋友要多留意。」彭啟明也提到，下週東北風若增強，溫度有機會比目前略降1~3度，但大致上還不算變化大，仍要看冷空氣南下的程度而定。
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