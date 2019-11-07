立冬不一定冷 中醫籲多吃當季蔬果、食療補身

2019-11-07 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



明天（11月8日）就是立冬了，天氣轉冷外，也是多數薑母鴨、燒酒雞等業者開張日子。中醫師表示，立冬代表冬天到來，因溫度變化大，民眾要小心風寒、過敏性鼻炎等疾病外，透過十全大補、藥燉排骨、四神湯、羊肉爐或紅棗枸杞甜湯等來適度進補，也具補體暖身作用；但若體質本身較為燥熱者，則不適合過度進補、以免上火。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗表示，「立冬」是24節氣中的第19個節氣，也代表冬天的開始，但不代表當天就一定會很冷，如以中央氣象局的預報來說，今天至週末，東北季風增強，東北部地區轉為有雨天氣，但全台溫度仍有20度以上。

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陳潮宗說，立冬有收藏體中能量、歸避寒冷的意思，因天氣不穩定，一個不注意，寒邪就會乘虛襲人，若屬陽虛體質民眾，容易染上風寒，得小心引發氣喘、咳嗽、過敏性鼻炎等疾病。建議多吃當季新鮮蔬果，如綠色蔬菜、胡蘿蔔、奶蛋、魚油等食物，來補充維生素A、增強體力。

中醫師公會全聯會副秘書長彭溫雅表示，冬天民眾補身多以「食療」下手，不過養生應順時，利用當令新鮮食材來進補養氣最為合適。如羊肉在中醫裡有補虛勞、壯筋骨的效果，立冬時，她就會準備羊肉鍋讓全家人滋補下；而氣候較寒冷時，透過花椒、茴香等辛香料來佐菜，也有助驅寒補氣。